La seconda stagione della serie tv The Ferragnez, dedicata alla vita di Chiara Ferragni e Fedez, sta per debuttare su Prime Video, divisa in due parti. Scopriamo insieme quante puntate prevede.

The Ferragnez 2: quante puntate sono?

La seconda stagione della serie tv The Ferragnez, docu-reality dedicato alla vita di Chiara Ferragni, Fedez e della loro famiglia, sta per debuttare su Prime Video, divisa in due parti. La prima stagione ha ottenuto un successo davvero incredibile, tanto che è stata subito rinnovata. Nel primo capitolo, uscito nel 2021, la coppia ha portato sul piccolo schermo la dolce attesa per la nascita della secondogenita, Vittoria, e i rispettivi impegni professionali e personali. Con questo nuovo ciclo di episodi continueranno a condividere tutto quello che hanno vissuto, tra impegni pubblici e impegni privati. Per la seconda stagione sono previsti sette episodi, meno rispetto al primo capitolo. I primi quattro episodi usciranno il 18 maggio, mentre gli ultimi tre usciranno il 25 maggio. La seconda stagione della serie tv The Ferragni sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video, in 240 Paesi e territori in cui il servizio è attivo. Dopo l’estate, inoltre, verrà pubblicato sempre sulla piattaforma un episodio speciale, che si intitolerà The Ferragnez: Sanremo Special. Si tratta di una puntata speciale che racconterà l’avventura di Chiara Ferragni come co-conduttrice della 73esima edizione del Festival della canzone italiana. Verranno mostrate tutte le emozioni e le paure provate dall’influencer, comprese le grandi soddisfazioni ottenute.

The Ferragnez 2: di cosa parla



“Spero che la seconda stagione di questa serie così intima per noi possa essere d’esempio a tutti coloro che attraverso la terapia provano a migliorare se stessi e il proprio rapporto di coppia. Il nostro vuole essere un esperimento sociale, oltre che televisivo” ha spiegato Chiara Ferragni. “Sono contento di avere questa opportunità, far sentire meno sole persone che hanno vissuto le mie stesse esperienze e mi auguro che in qualche modo le possa incoraggiare ad affrontare il futuro” ha aggiunto Fedez. Grande emozioni per i protagonisti di questa serie tv, di cui è uscito il primo trailer ufficiale, che ha già dato un’idea degli argomenti trattati. Il filo conduttore è la terapia di coppia seguita da Chiara Ferragni e Fedez. Durante le sedute di psicoanalisi si parlerà della malattia che ha colpito Fedez e ha messo a dura prova lui e tutte le persone che lo amano e che gli sono vicine. Non mancheranno i riferimenti alla nuova routine familiare in quattro, così come la partecipazione della coppia al Met Gala e altre esperienze, tra cui forse anche un backstage del concerto Love Mi, ideato da Fedez con J-Ax. Ci sarà anche spazio per le liti, ma non per la presunta coppia che è stata al centro dell’attenzione del gossip dopo Sanremo. Non ci resta che aspettare ancora qualche giorno, perché il 18 maggio i primi quattro episodi saranno ufficialmente disponibili su Prime Video, per la gioia dei fan della coppia.