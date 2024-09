Meghan Markle entra nel mondo della moda? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Meghan Markle pronta a investire nella moda?

Quando si pensa alla royal family britannica in fatto di moda il primo pensiero va a Kate Middleton, la principessa del Galles è infatti da sempre considerata una vera e propria regina di stile. I suoi look e i suoi outfit sono copiatissimi e fino a ora la futura regina consorte non ha sbagliato un colpo. Ma ecco che la cognata Meghan Markle pare proprio intenzionata a “rubarle” lo scettro di regina di stile. La moglie di Harry è infatti pronta a investire nel mondo della moda. Non è un mistero che Meghan Markle sia appassionata di moda, in una intervista al New York Times ha rivelato che è lei stessa a scegliere i capi da indossare e che spesso passa ore e ore su Google per cercare quello perfetto per lei. Ma ecco cosa ha detto nell’intervista: “passo molto tempo a cercare su Google, alla ricerca di marchi. Quando le persone sono online alla ricerca di cose o leggono cose, cerco di trovare nuovi grandi designer, soprattutto in diversi territori.” Il risultato di queste ricerche è il marchio Cesta Collective, brand specializzato in borse a cesta intessute a mano da un collettivo di donne in Ruanda e rifinite in Italia.

Meghan Markle sostiene i brand emergenti

Come abbiamo appena visto, Meghan Markle è pronta a investire nel mondo della moda. Da tempo la moglie del principe Harry, sostiene brand emergenti o poco conosciuto, indossando i loro capi e i loro accessori, come appunto Cesta Collective. Il brand, dopo la pubblicità fatta dalla Markle, ha avuto un boom nelle vendite delle borse artigianali. Meghan inoltre, non si limita a indossare capi o accessori di brand emergenti, ma spesso investe personalmente nelle aziende di moda, in modo da sostenerle anche a livello materiale. Ci sarà presto una linea fashion che porterà il suo nome? Il tutto fa pensare a una risposta affermativa ma staremo a vedere, del resto con Meghan Markle non si sa mai!

Meghan Markle: il suo effetto nelle vendite

Meghan Markle, come abbiamo appena visto, ha portato effetti positivi sulle vendite delle borse artigianali di Cesta Collective. La moglie di Harry, sempre nell’intervista al New York Times, ha detto le seguenti parole: “nei momenti i cui so che c’è un riflettore globale e che l’attenzione sarà data a ogni dettaglio di ciò che potrei o non potrei indossare, allora sostengo i designer con cui ho davvero grandi amicizie, e i marchi più piccoli ed emergenti che non hanno ricevuto l’attenzione che dovrebbero ricevere. Questa è una delle cose più potenti che sono in grado di fare, ed è semplicemente indossare, tipo, un orecchino.” Tra gli investimenti di Meghan Markle citiamo ad esempio il marchio di latte istantaneo vegano Clevr Blends, con cui l’ex attrice collabora dal 2020. Staremo a vedere cosa ha in serbo la moglie di Harry per il futuro!