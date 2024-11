Punti neri: cosa sono e come si formano

Alcuni inestetismi del viso risultano essere davvero fastidiosi e si rivelano dei veri e propri complessi difficili da trattare. Una delle imperfezioni maggiormente comuni e detestabili sono i punti neri da trattare con prodotti adatti, compreso una skin care adeguata per il proprio viso. Vediamo come poter intervenire e cosa fare.

Punti neri

Noti anche con il nome di comedoni aperti, con il termine di punti neri si parla di imperfezioni dell’epidermide con cui molti soggetti combattono quotidianamente. Sebbene siano legati soprattutto al periodo adolescenziale, possono però essere un problema alquanto fastidioso per soggetti di ogni età e di ogni tipo di pelle.

Sono delle imperfezioni cutanee che appaiono soprattutto nella zona del viso e l’area T, ovvero quella formata da fronte, naso e mento, ma sono presenti anche in altre zone del corpo. Infatti, alcune di queste imperfezioni si presentano anche sulla schiena, il petto e le spalle. Ovviamente una buona detersione si rivela fondamentale per prevenire e trattarli.

I punti neri si possono prevenire con una skin care adeguata e un detergente adatto e delicato per la pelle. Il detergente deve essere a base di acido salicilico in modo da disostruire i pori, ma anche liberare le cellule morte e l’eccesso di sebo che è una delle cause principali per cui queste imperfezioni tendono a formarsi.

L’esfoliazione continua è importante così come lo è l’uso di un tonico che deve riequilibrare la pelle andando a rimuovere l’eccesso di impurità. Sono poi consigliate creme idratanti e leggeri, ma anche maschere all’argilla da applicare una o due volte a settimana per mantenere i pori puliti. Sono altrettanto adatti dei sieri retinoidi che migliorano il rinnovamento cellulare.

Punti neri: cause

Oltre a capire quali rimedi adottare, è altrettanto interessante sapere come si formano dal momento che i punti neri dipendono da una serie di fattori che possono determinare queste imperfezioni della pelle. L’eccesso di sebo, sostanza che mantiene la pelle idratata, è una delle cause principali dal momento che ostruisce i pori e si mescola alle cellule morte.

La pelle si rigenera in continuazione, ma l’accumulo di cellule morte, fondendosi con il sebo, forma una sorta di tappo che causa i punti neri andando così ad ostruirli. Il colore scuro, quindi nero, dipende dall’ossidazione del sebo che porta a questo processo di scurimento. I fattori ormonali giocano un ruolo importante non solo nella formazione dell’acne, ma anche di questa imperfezione cutanea.

Ci sono poi una serie di fattori esterni che vanno a incidere sulla formazione di questo inestetismo. L’inquinamento con le particelle inquinanti che si depositano sulla pelle portando alla formazione di questi punti neri e i prodotti skin care comedogeni che ostruiscono i pori andando ad aggravare la situazione dell’epidermide.

Punti neri: soluzioni Amazon

Per combattere questo inestetismo fastidioso e comune per molte donne, ci vogliono trattamenti e prodotti specifici disponibili sul sito di Amazon dove cliccando la foto si trovano i dettagli del prodotto. La classifica mostra i tre migliori articoli per i punti neri con una descrizione di ogni prodotto.

1)Crema anti-acne Argana

Una crema indicata per una pelle chiara e radiosa che combatte, non solo i punti neri, ma anche i brufoli. ha proprietà e azione multifunzione in grado di regolare il sebo e quindi prevenire i punti neri.

2)Faokze punti neri professionale rimozione di pori

Uno strumento che deterge la pelle sana arrivando a rimuovere i punti neri, i pori, ma anche minimizzare i segni dell’acne. Uno strumento da ricaricare tramite USB e adatto per vari tipi di pelle, anche quelle maggiormente sensibili.

3)Rimuovi punti neri Lanbena

Una maschera che combatte i pori e i puri neri da usare per 10-15 minuti circa. contiene diversi principi attivi come portulaca, acido ialuronico e aloe vera per lenire la pelle. Da applicare sul viso per poi rimuoverla dopo il tempo di posa.

Oltre alle creme e ai prodotti, per i punti neri si consiglia anche uno strumento quale l’aspiratore che permette di aspirarli e quindi ridurli.