Smalti effetto gel: i più moderni

Sono diversi i trattamenti e prodotti per rendere la manicure impeccabile. Tra i tanti prodotti che aiutano in questa procedura evitando anche l’uso del fornetto, vi sono sicuramente gli smalti effetto gel che presentano dei vantaggi. Vediamo la procedura indicata e come applicarli.

Smalti effetto gel

Per ottenere una manicure impeccabile non è più sufficiente aspettare alcuni minuti di asciugatura dal momento che in commercio ci sono degli smalti effetto gel che permettono di ottenere risultati rapidi in maniera innovativa e rapida. Sono formule moderne e avanzate che non hanno bisogno della lampada di tipo UV o led.

Sono dei particolari smalti considerati innovativi in quanto ricchi di polimeri e di resine per cui permettono di ottenere un finish non solo brillante e quindi impeccabile, ma anche resistente. Uno dei punti forti di queste formule riguarda sicuramente l’applicazione di un top coat, una sorta di base per poi passare lo smalto vero e proprio.

Per applicare gli smalti effetto gel ci sono una serie di passaggi da seguire. Prima di tutto, bisogna preparare le unghie limandole e usando anche una soluzione specifica per sgrassarle e pulirle. Poi si applica la tonalità di smalto desiderata lasciandola asciugare passando poi ad applicare il top coat che fornisce delle unghie resistenti e brillanti.

Smalti effetto gel: vantaggi e svantaggi

Nel momento in cui si decide di applicare gli smalti effetto gel sulle unghie è bene anche sapere i tempi e soprattutto che, come in tante altre cose, ci sono i pro e i contro di questa procedura. Prima di tutto, bisogna sapere che per ottenere risultati ottimali il tempo è di circa 15 minuti, senza l’uso della lampada.

Uno dei vantaggi di un trattamento del genere è sicuramente la praticità. In poco tempo, come si è visto, massimo 15 minuti, si ottengono unghie impeccabili e una manicure perfetta. Una procedura facile da realizzare anche in viaggio. Dal momento che non si usa il fornetto o lampada si va incontro a meno problemi e controindicazioni.

Rimuovere gli smalti effetto gel è molto più semplice rispetto allo smalto semipermanente. In questo caso non si ha bisogno di solventi specifici o di limare ulteriormente le unghie. Lo smalto in gel presenta anche degli svantaggi, a cominciare dalla durata che è nettamente inferiore rispetto a quello semipermanente.

Quando si applica uno smalto del genere bisogna fare attenzione a una serie di passaggi evitando alcuni errori. Bisogna pulire molto bene le unghie ed è meglio evitare strati più spessi in quanto andrebbero a danneggiare l’unghia. Bisogna puntare a uno strato sottile per una copertura omogenea andando a sigillare bene i bordi dell’unghia con il top coat. Si consiglia anche di evitare l’esposizione a fonti di umidità o di calore subito dopo aver messo lo smalto proprio per evitare di compromettere la durata del prodotto.

Smalti effetto gel Amazon

Il popolare e-commerce propone diversi accessori con tonalità varie da applicare in modo immediato grazie alle varie offerte. Basta cliccare la foto per le caratteristiche del prodotto. Qui i tre migliori smalti effetto gel da comprare online scegliendo tra quelli più voluti dalle consumatrici.

1)Morovan smalto unghie set: smalti per unghie 15 colori

Un set che comprende ben 15 smalti effetto gel che rendono le unghie maggiormente trendy grazie ai colori alla moda. Molto facili da usare in quanto non necessitano di una lampada. Sono smalti che non creano danni in quanto ecofriendly e facili da trasportare.

2)Didier Lab Premium gel costruttore per unghie

Uno smalto semipermanente 3 in 1 che modella, rinforza e protegge le unghie. Ha una formula in gel per un’applicazione semplice e precisa. L’aspetto delle unghie appare non solo naturale, ma anche duraturo e resistente nel tempo.

3)Jodsone 36 pezzi set smalto gel kit unghie gel

Un vero e proprio set da 36 pezzi di smalto in gel con colori vari e classici. Sono colori indicati per ogni stagione in modo da realizzare la propria manicure con fantasia e creatività. Si consiglia di leggere attentamente le istruzioni al momento di applicare lo smalto gel.

