Cosmoprof 2025: novità e brand

Sono diversi gli eventi e appuntamenti per gli amanti e i professionisti del mondo della cosmesi. Uno dei più apprezzati e amati, in generale, è il Cosmoprof, un evento che si tiene ogni anno sulla cosmetica con diversi prodotti e novità. Scopriamo le tendenze di quest’anno tra formule vegan e sostenibili.

Cosmoprof

Da alcuni giorni, per la precisione, una settimana circa, si è concluso il Cosmoprof, un evento dove, come dice il nome, i vari brand presentano i loro prodotti di cosmesi. Un appuntamento internazionale che si tiene ogni anno che quest’anno ha visto più di 3000 espositori, 10 mila brand da diversi paesi, nazionali e anche fuori Europa.

Un evento che cresce di volta in volta e che mostra come il mondo della cosmesi sia un settore in continua evoluzione e trasformazione. Uno sviluppo crescente di momento in momento come mostra anche il made in Italy che sta ottenendo successi importanti. Quest’anno i prodotti del made in Italy hanno riscosso un successo doppio rispetto al resto di altri paesi.

L’innovazione e la sostenibilità sono i due temi principali che emergono da questa edizione di Cosmoprof. Infatti si punta a dei prodotti di cosmesi che sono sempre più consapevoli, etici e anche sostenibili non solo per quanto riguarda gli ingredienti, ma anche per il packaging, lo storytelling e il modo di raccontarsi del marchio.

Il rispetto per l’ambiente si rivela importante, non solo per il consumatore, ma anche per la filiera, i produttori e i brand stessi.

Cosmoprof: trend

Per quanto riguarda le ultime tendenze di ciò che è emerso a Cosmoprof, si punta molto ai profumi dalle note gourmand per un vero e proprio viaggio sensoriale che riguarda la dolcezza, il calore e anche la sensualità dei prodotti stessi. Sono fragranze che puntano a note gourmand ma anche esotiche con aromi di vaniglia, di cocco ma anche fiori e frutti.

Non mancano poi note al latte unite al caramello. Ci sono anche fragranze con note agrumate come l’arancio dolce, il bergamotto e la foglia di fico che puntano all’estate e alla freschezza. Le note di fragola, di mughetto, di vaniglia ma anche di caramello o di muschio bianco si fondono per creare profumi inebrianti e avvolgenti.

Al Cosmoprof emergono anche prodotti per quanto riguarda il make up. I prodotti per il trucco puntano e guardano alla praticità, alla multifunzionalità e anche alla comodità in modo che sia facile portarli con sé ovunque. A tal proposito, ci sono dei rossetti nella formula vegan, cruelty free in tre sfumature matte-velluto.

Il fondotinta è solido con pigmenti changing colour, quindi in grado di adattarsi ai colori e alla carnagione di ogni pelle. In questo modo si riesce a garantire un look che sia naturale e fresco. Si punta poi a creme anti-age ma anche alla fangocrema, ovvero una formula che mescola le proprietà del fango e della crema per un effetto guaina. Non mancano poi le saponette di formula biologica e vegana adatte a ogni tipo di pelle.

1)Jaliun profumo donna creamy milk

Una fragranza dalle note dolci come il latte e la vaniglia per un’esperienza avvolgente e sensoriale. Un profumo dolce ma non stucchevole dalla formula cremosa senza essere troppo intenso. Lascia una sensazione cremosa tutto il giorno e adatto anche per la sera.

2)

Un rossetto della linea Collistar che dona un finish satinato grazie al colore puro della tonalità rosa perla. Le labbra risultano ben idratate e morbide grazie a una texture che si presenta particolarmente cremosa e densa. Il packaging è sostenibile e ricaricabile.

3)Maybelline New York Superstay pro tool fondotinta multiuso

Un fondotinta a matita dal finish matt che ha una coprenza molto alta in grado di coprire imperfezioni e inestetismi del viso. Multiuso in quanto opacizza il viso ed è indicato anche per il contouring. Dotato di spugnetta per applicare facilmente il prodotto.

Tra le tante novità del Cosmoprof, anche i rossetti dalle tonalità nude per brillare al naturale.