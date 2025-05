Piedi curati: tonalità e trend

La bella stagione invita a scoprirsi e a indossare delle calzature che permettono di mostrare i propri piedi. Per i piedi curati non contano soltanto strumenti adeguati ma anche colori e tonalità indicate per il periodo. Scopriamo quindi insieme alcune di queste tonalità maggiormente di moda che spaziano tra nuance accese e altre classiche.

Piedi curati

La bella stagione comporta un desiderio di cambiare e di rinnovamento anche per ciò che concerne la pedicure. Che sia la primavera o l’estate poco importa, ma questo è il periodo dell’anno in cui si indossano sandali e slingback per cui i piedi curati sono sicuramente una caratteristica importante a cui dedicare il giusto tempo.

La cura dei piedi non deve essere solo stagionale, quindi in estate, ma si ha bisogno di un momento che sia quotidiano in ogni parte dell’anno. Non dipende soltanto dallo smalto da indossare ma anche da altri fattori. In questo periodo cambiano anche i colori dello smalto che sono molto più accesi e brillanti per scintillare nelle giornate estive.

Per i piedi curati è possibile rivolgersi a un esperto del settore o anche ricorrere alla classica pedicure fai da te con strumenti adeguati. Un rituale di benessere che passa anche dal pediluvio che deve essere rilassante e purificante magari a base di qualche prodotto come i Sali da bagno che possono dare sollievo al piede.

Piedi curati: colori

Per quanto riguarda i colori da applicare ai piedi curati questo è sicuramente il momento di sperimentare con tonalità che siano vivaci e vibranti. I colori come il rosso acceso, ma anche il corallo, il fucsia, il verde sono tonalità molto apprezzate e amate in primavera mentre l’arancione o il giallo, essendo caldi, si adattano meglio al periodo estivo.

Chi non ama sperimentare, può invece puntare a nuance maggiormente tenue e classiche come il bianco latte, il rosa carne, il nude oppure il rosa cipria. Sono sfumature classiche che continuano ad essere apprezzate perché molto eleganti e raffinate. Ovviamente la scelta di una nuance rispetto a un’altra dipende molto dal proprio gusto.

Per quanto riguarda le tonalità dei piedi curati, secondo Pantone, il colore dell’anno, è il Moucha mousse, una nuance molto calda che si compone di colori come il cacao, il cioccolato e il caffè. Una nuance che risulta essere leggera ma anche particolarmente intensa. Una pedicure diversa dal solito ma non troppo accesa.

Non mancano poi i colori pastello molto luminosi per la pedicure: il lilla, il menta, il verde pistacchio arrivando al butter yellow, quindi un giallo paglierino molto caldo ma anche delicato. Uno dei trend è la baby pedicure molto minimalista indicata anche per chi ha le unghie corte. Adatta sia per le unghie dei piedi che delle mani.

Piedi curati: prodotti

I prodotti per la cura di questa parte del corpo sono a disposizione su Amazon con offerte e promozioni imperdibili. Cliccando la foto si visualizzano i dettagli. Qui sotto la classifica dei tre migliori articoli per i piedi curati scelti tra i più adatti dalle consumatrici online con una descrizione di ogni prodotto.

1)Tagliaunghie set professionale tronchesino

Un set per la manicure e la pedicure che si compone di diversi elementi, tra cui il tagliaunghie e il tronchesino. Sono strumenti facili da usare adatti sia ai piedi con le unghie spesse che con i funghi incarniti. Un set pratico e comodo con design a impugnatura antiscivolo.

2)Poderm micosi delle unghie

Uno smalto colorato indicato sia per le unghie delle mani che dei piedi. Aiuta a rendere le unghie nutrienti e purificate. Combatte la micosi delle unghie, ma anche le unghie ingiallite o danneggiate. A base di componenti naturali. Uno smalto rinforzante dalla lunga durata.

3)Diego dalla Palma base indurente 201

Uno smalto dalle proprietà indurenti e rinforzanti del noto esperto di bellezza. Grazie a questo prodotto le unghie sono molto più forti. Si applica facilmente grazie al pennello maxi composto da ben 350 setole. Uno smalto rinforzante trasparente.

Insieme ai colori di tendenza, per i piedi curati anche una maschera per dare sollievo.