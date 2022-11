Tra gossip, rumors e dichiarazioni shock, il mondo di Megan Markle e del principe Harry continua a fare discutere notevolmente. È recente la notizia secondo cui Catherine Ommanney sarebbe stata per un mese insieme ad Harry, definendolo il suo “toy boy”.

Che cosa sappiamo della donna? Che cosa fa nella vita? Scopriamolo insieme.

Catherine Ommanney: tutto sulla celebrity americana

Nata a Londra sotto il segno del Leone il 31 luglio 1972, Catherine Ommanney ha attualmente 50 anni. Trascorre la maggiore parte della sua infanzia e adolescenza proprio a Londra, insieme alla famiglia che, a quanto pare, è da sempre una famiglia benestante.

Da sempre appassionata di moda, Catherine Ommanney comincia a sfilare in età adolescenziale, quando ancora frequenta il liceo.

Ad ogni modo, dopo essersi diplomata, decide di iscriversi all’Università, conseguendo così anche la laurea. Tuttavia, il suo grande interesse verso il mondo dell’entertainment la spinge a volersi dedicare in toto a tale carriera. Decide quindi di trasferirsi negli USA, cominciando a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Sarà proprio l’America a farle conoscere quello che è stato il suo primo amore, Charles Davis, da quale ha avuto due figlie, Jade May e Ruby.

I due si sposano, ma dopo soli due anni di matrimonio, nel 2010, arriva il divorzio.

Conclusa la relazione con Davis, Catherine Ommanney comincia a frequentarsi con un nuovo uomo di nome Rick, dal quale nel 2012 ha una terza figlia, Zara Isabella. È proprio con quest’ultimo uomo che nel 2010 partecipa al reality The real Housewives of D.C., occasione che le regala un enorme successo in fatto di popolarità.

Dopo la partecipazione al reality, per Catherine Ommanney arrivano nuove possibilità; è il caso della partecipazione a diverse serie-tv, come Watch What Happens Live (insieme ad Andy Cohen) e The View.

Ommanney, oltre a essere diventata una vera e propria celebrità nel mondo dello spettacolo, è una grandissima appassionata di interior design, l’attività che attualmente porta avanti come principale professione. Considerando la sua popolarità, le partecipazioni a reality, le sue presenze sul set come attrice e la sua importante attività da designer di interni, si pensa che il suo patrimonio possa aggirarsi intorno ai 2 milioni di dollari.

Catherine Ommanney è anche attiva sui social media: il suo profilo Instagram, ad esempio, è seguito da quasi 4 mila follower per un totale di 320 post pubblicati. La 50enne è solita condividere con il suo pubblico attimi di vita quotidiana insieme alle figlie e attimi legati al lavoro.

Catherine Ommanney e il gossip sul principe Harry

I misteri della coppia Markle-Harry si infittiscono sempre di più. Dopo la recente dichiarazione secondo cui la sposa del principe avrebbe avuto una relazione con la guardia del corpo, è recente la notizia secondo cui il principe Harry avrebbe avuto una relazione temporanea proprio con Catherine Ommanney.

L’episodio, in realtà, risale a 16 anni fa, quando Harry aveva 21 anni e Catherine 34. La star ricorda con affetto la relazione (durata solamente un mese), nonostante si sia conclusa in modo abbastanza brusco, con la rottura decisiva da parte di lui.

“Lo chiamavo Baby, era il mio toyboy, ci divertivamo un sacco insieme” – queste le parole di Catherine Ommanney nei confronti di Harry.