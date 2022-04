Una fraase del Principe Harry dopo il suo colloquio segreto con la Regina Elisabetta ha generato un putiferio sulla stampa britannica.

Il Principe Harry: la bufera

Il Principe Harry ha recentemente avuto un colloquio segreto con sua nonna, la Regina Elisabetta, e a seguir ha dichiarato alla NBC: “Mi sto assicurando che la Regina sia protetta e che abbia le persone giuste intorno a lei“.

La sua affermazione ha generato un putiferio sui principali tabloid e molti hanno accusato Harry di “peccare di arroganza.

“Si preoccupa della Sovrana, proprio lui cha rilasciato un’intervista al vetriolo a Oprah Winfrey contro la Famiglia Reale, colpendo non poi così indirettamente anche la Regina”, si legge sul Daily Mail in merito alla dichiarazione fatta dal principe, mentre sul Sun è stato scritto: “Il suo commento alla tv americana è un grave insulto a tutta la famiglia reale, ai medici reali e a tutti gli assistenti di Sua Altezza Reale.

La sua arroganza non conosce limiti“.

Le polemiche contro Meghan e il Principe

Secondo indiscrezioni Harry e sua moglie Meghan Markle non avrebbero ancora presentato alla Regina Elisabetta la loro secondogenita, la piccola Lilibet Diana. I due – che hanno detto addio ai titoli nobiliari e si sono trasferiti in California – secondo indiscrezioni non avrebbero neanche cercato di proteggere la sovrana dallo stress causato dalla loro decisione di dire addio alla monarchia britannica, oltre alle tensioni che essa può aver causato tra Harry, suo fratello William e il Padre Carlo.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi in futuro?