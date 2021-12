Dal 20 dicembre al 17 gennaio Barbara D’Urso verrà sostituita a Pomeriggio Cinque: al suo posto sarà presente un altro famoso volto del piccolo schermo.

Barbara D’Urso sostituita a Pomeriggio Cinque

In vista della pausa natalizia i vertici Mediaset hanno annunciato che per quattro lunghe settimane Barbara D’Urso non sarà al timone del suo famoso format tv, Pomeriggio Cinque.

Al suo posto sarà presente la collega Simona Branchetti, che condurrà il programma dal 20 dicembre al 17 gennaio 2022. Per quanto riguarda la scaletta, si annunciano numerose novità: si sussurra infatti che Simona Branchetti avrebbe intenzione di cucire il programma intorno a sè.

Barbara D’Urso: i programmi tv

Con l’emergenza Covid Mediaset ha voluto dare un cambiamento ai propri palinsesti e Barbara D’Urso si è vista annullare due dei suoi più famosi appuntamenti (quello con Domenica Live e quello con Live – Non è la D’Urso).

La conduttrice ha dichiarato di aver parlato a lungo con l’amministratore delegato Mediaset Piersilvio Berlusconi e di aver compreso le motivazioni della sua decisione.

Barbara D’Urso: il colloquio con Berlusconi

Barbara D’Urso ha anche rivelato cosa si sarebbero detti lei e Pier Silvio Berlusconi:

″È un passaggio necessario. Ci saranno proposte di intrattenimento in prime time per me. È un passaggio necessario. Ho parlato a lungo con Piersilvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente: col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri.

Mi ha detto: ho bisogno che delle cento anime che hai ne tiri fuori due, una per l’informazione e una per il puro intrattenimento. Per cui è in maturazione una prima serata d’intrattenimento e, dal 6 settembre, riparte l’informazione quotidiana di Pomeriggio 5 sulla rete ammiraglia, con la cronaca di tutti i tipi e la politica, dando spazio anche alle storie di persone comuni e all’Italia positiva che ha valori”, ha dichiarato la conduttrice.