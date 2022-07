Pixie Cut di Arisa: come replicare il taglio

Arisa ha cambiato moltissimi look, molti dei quali sono stati davvero molto apprezzati. Quest’anno ha scelto il pixie cut spettinato, che può essere facilmente copiato per un’estate più leggera e naturale.

Il pixie cut di Arisa

Un anno fa Arisa si è rasata i capelli, interpretando in modo molto creativo il buzz cut, divertendosi anche a giocare con i colori. In seguito ha cambiato moltissime vuole il suo look e la sua pettinatura, usando anche extension e parrucche, che le hanno permesso di essere sempre alla moda e di tendenza. Di base, però, ha mantenuto un taglio corto, come ha rivelato di recente su Instagram. La cantante ha mostrato un taglio corto per l’estate 2022, ovvero il pixie cut spettinato, mantenendo il suo castano scuro naturale e decisamente alla moda.

I tagli corti sono in assoluto al primo posto tra le tendenze capelli dell’estate 2022, anche cortissimi, per esprimere il proprio stile e la propria personalità, portando questo look ad un livello di grande femminilità e anche di sicurezza personale. La stessa sicurezza che Arisa ha mostrato in molte occasioni, diventando una vera e propria fonte di ispirazione, che non teme il cambiamento. Per questo moltissime donne stanno pensando di seguire il suo esempio e scegliere il pixie cut.

Il taglio corto e fresco di Arisa: come replicarlo

La lunghezza del taglio corto scelto da Arisa è molto strategica, perché consente diversi tipi di styling. Questo lo rende ancora più bello e desiderato per le donne. In diversi red carpet in passato ha sfoggiato un wet look estremamente pettinato, ma in altre occasioni ha scelto un look più spettinato e naturale, con qualche ciuffo che ricade sulla fronte, come una specie di frangetta, che da un tocco di leggerezza e freschezza davvero unico, ideale per tutte le età e tutte le stagioni, in modo particolare per l’estate. Cristiano Filippini, hairstylist dal 1996, su Elle, ha spiegato che il taglio scelto da Arisa è il pixie cut, un corto in cui tutti i capelli vengono tagliati più o meno alla stessa lunghezza, ad eccezione della frangia, che è più lunga e sfilata. L’esperto ha spiegato che si tratta di un look che consente di pettinare o spettinare i capelli, con un ottimo risultato in pochi minuti. Sta bene in qualsiasi forma ed è facilmente replicabile. Per quanto riguarda il colore di Arisa, Filippini ha sottolineato che la cantante ha effettuato delle leggere schiariture bronzo sulla sommità della testa, per dare maggiore volume e creare un distacco che è sicuramente un tocco in più per il look. Il taglio è consigliato anche a coloro che hanno capelli spessi e chioma folta, “anche se n quel caso il parrucchiere dovrà dedicare più attenzione al taglio per poterne ridurre la quantità attraverso l’uso di sfoltitrici”, come ha sottolineato l’esperto. Con questo taglio è necessario usare i prodotti per lo styling e Filippini consiglia un ottimo volumizzante per i capelli fini e una buona cera per quelli più corposi.