Arisa ieri e oggi: com’è cambiata la cantante

Arisa è famosa per avere una delle più belle voci della musica italiana e per essere a dir poco trasformista quando si parla di look. Dai capelli cortissimi ai look più iconici e sensuali, scopriamo quali sono stati i cambiamenti della cantante dall’inizio della sua carriera.

Arisa ieri e oggi: le foto

Arisa ha sempre avuto un rapporto controverso con il suo aspetto e lei stessa ha ammesso di essere ricorsa alla chirurgia plastica per modificare alcune caratteristiche che non le piacevano, salvo poi cambiare idea.

Chirurgia esclusa la cantante ama cambiare spesso i suoi look: dai capelli castani a caschetto del suo debutto in tv, la cantante ha deciso più volte di dare drasticamente “un taglio” alla sua folta chioma.

Dai capelli a spazzola alla decolorazione non c’è pettinatura che Arisa non abbia provato.

“Cambio per armonia. Mi piace che l’esterno sia in sintonia con quello che provo dentro. Per esempio, tornando ai capelli: li ho tagliati anche perché non mi rappresentavano più e quell’immagine di Arisa cominciava a stancarmi e a starmi stretta”, ha dichiarato la cantante in merito ad uno dei suoi repentini cambi di look.

Arisa ha anche ammesso di essersi pentita di aver fatto uso della chirurgia plastica per modificare il proprio aspetto: “Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram”, ha dichiarato, e ha anche aggiunto: “Se tornassi indietro non lo rifarei!”