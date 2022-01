Pixi presenta la collezione 2022: tutto sui nuovi prodotti

I suoi prodotti sono da sempre sinonimo di freschezza e qualità. E la nuova collezione 2022 di Pixi non è da meno. Il brand beauty si è distinto sin dalla sua nascita per i suoi articoli naturali ed efficaci. La mission del marchio è quella di aiutare ogni cliente nella ricerca del benessere, senza promuovere una bellezza artificiale o irraggiungibile.

Creato più di 20 anni anni fa a Londra, oggi il brand vende i suoi prodotti in tutto il mondo e ogni anno propone una nuova collezione di articoli che sicuramente ci farà impazzire.

La collezione 2022 di Pixi: i prodotti di makeup

Un must per chiunque voglia mantenere sempre un aspetto sano e luminoso in ogni occasione: Glow Tint Cushion è una tinta colorata perfetta per ogni tono di pelle.

Correttiva e illuminante, nasconde tutte le piccole imperfezioni del nostro viso e gli garantisce una luminosità perfetta che uniforma l’incarnato. Grazie al cushion in dotazione è possibile applicare la tinta senza alcuno spreco di prodotto, e ottenere un effetto nude ideale. Oltre all’aspetto estetico la Glow Tint ci aiuta anche nell’idratazione della pelle, nutrendola in profondità. Perfetto come base per ogni trucco, si sposa bene con gli altri prodotti e se ben applicato nemmeno si nota.

Fra le novità dei prodotti di makeup risalta anche Tintfix: una tinta multiuso, adatta sia alle labbra che alle guance. Disponibile in cinque colori giocati sulle sfumature del rosso e del rosa, è l’accessorio perfetto per un look semplice ma elegante. È semplice da usare e ha una lunga tenuta: dona un ottimo colorito dove applicato e sulle labbra non crea sbavature. Idratante e levigante, gli ingredienti chiave sono l’olio di jojoba, quello di rosa canina e l’estratto di foglie di lampone. Il tutto crea un mix soft che nutre le nostre labbra e le rimpolpa.

I nuovi prodotti per una skincare perfetta

Le proposte della nuova collezione di Pixi non si limitano al solo makeup, ma si concentrano anche sui prodotti migliori per una skincare semplice, ma di qualità. Oltre alle iconiche maschere per il viso, tra le novità di Pixi dedicate a questo scopo c’è il Clarity Mist, un’acqua opacizzante e purificante per il benessere della pelle del nostro volto. Oltre a rinfrescarla attiva anche dei processi idratanti e nutrienti, che preparano il viso all’applicazione del trucco, o lo leniscono dopo che abbiamo rimosso il makeup. Il Clarity Mist purifica e riduce anche i nostri rossori, ed è completamente alcol free.

Pixi ci propone anche le Dream-Yeye, delle Eye patches rivitalizzanti perfette per il contorno occhi. Levigano e idratano in profondità la pelle della zona grazie all’utilizzo di vitamina A e della lavanda. Perfette se applicate alla sera con la spatolina in dotazione: al mattino vi risveglierete con un’aria più fresca e riposata.

Per il periodo invernale non mancano nemmeno gli oli labbra, come il Glow-y Lip Oil, che le nutre e le rende setose e voluminose. Disponibile in due versioni con due profumazioni diverse, i suoi ingredienti conferiscono alle nostre labbra effetti ristrutturanti e nutrienti. Applicabile in qualsiasi momento, il prodotto è estremamente leggero e dona una forte lucentezza.