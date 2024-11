Le pinze per capelli fanno male? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Pinze per capelli: fanno male?

Usatissime anche dalla celeb, le pinze per i capelli sono un’accessorio molto utile al fine di legare i proprio capelli, soprattutto durante la stagione estiva. La pinza per capelli è quell’accessorio che tiene ferma la chioma grazie a una cerniera a molla e due ganasce curve munite di denti. Credo che tutte voi ne abbiate almeno una a casa. In commercio oggi ne esistono davvero tantissime, di forme e dimensioni diverse e anche di differenti materiali. Ma, la domanda è: queste pinze per capelli possono danneggiare i capelli stessi? La risposta è sia sì che no, ne senso che dipende dal modo in cui le si utilizza. Diciamo che se si utilizza tutti i giorni, se i capelli vengono tirati troppo e se si mette la pinza sempre nello stesso punto sì, i capelli col tempo si rovinano, si indeboliscono e diventano più secchi e sfibrati. Se invece si usano le pinze per i capelli saltuariamente, se non si tirano troppo i capelli, se si prediligono quelli con i denti arrotondati e se non la si mette sempre nello stesso punto allora no, le pinze per i capelli non sono dannose. E’ un pò lo stesso discorso degli scrunchie, se stringiamo troppo i capelli con il tempo si indeboliscono, se teniamo la coda più morbida allora va bene. Fermo restando che fare comunque la coda tutti i giorni, anche se morbida, alla fine porterà a un progressivo indebolimento della chioma.

Pinze per capelli: come usarle nel modo giusto

Come abbiamo appena visto, le pinze per i capelli, se utilizzate in modo scorretto possono essere dannose per la nostra chioma, se invece utilizzare in maniera corretta no. Vediamo ora nel dettaglio come fare per usare correttamente il mollettone:

Raccogliere i capelli in maniera delicata , senza quindi tirare troppo.

, senza quindi tirare troppo. A questo punto si possono arrotolare contro il cuoio cappelluto.

Infine possiamo fissarli con la pinza senza però stringere eccessivamente .

. Ricordarsi di non mettere la pinza sempre nello stesso punto.

Pinze per capelli: consigli su come metterle

Vediamo adesso insieme qualche idea per realizzare delle bellissime acconciature con le pinze per i capelli: