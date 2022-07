Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto sì: sabato 2 luglio 2022 la coppia si è sposata e si è dichiarata eterno amore tra le meravigliose colline di Montalcino, in Toscana.

Un matrimonio uscito allo scoperto a distanza di pochi giorni dalle nozze stesse; una relazione molto intima e tenuta in segreto dalle voci e dalla comunicazione mediatica ma che, una volta lasciata uscire allo scoperto, non ha potuto più nascondersi.

Paola Turci e Francesca Pascale, emozionate e bellissime, si sono volute abbinare in occasione del loro giorno speciale e lo hanno fatto in total white.

Vediamo insieme i look di entrambe le spose.

Paola Turci e Francesca Pascale coordinate per il “sì”

La cerimonia che ha unito per sempre in matrimonio Francesca Pascale e Paola Turci è avvenuta nel tardo pomeriggio nel comune di Montalcino, mentre i festeggiamenti si sono spostati nel meraviglioso Castello di Velona, sulle colline della Val d’Orcia.

Per il loro giorno più bello, le due donne si sono volute coordinare anche nell’outfit, sfoggiando due abiti molto simili tra di loro, anche se differenti.

Paola Turci, da sempre dallo stile androgino, pulito ed elegante, ha scelto una tuta bianca candida brandizzata Alberta Ferretti, con pantaloni ampi e una scollatura a V molto profonda. Un dettaglio che non è passato inosservato? L’intreccio delle spalline sulla schiena, un effetto a rete molto sensuale ma pur sempre raffinato.

A completare il look di Paola, infine, un bel paio di décolleté di vernice bianca: un total white impeccabile!

La compagna, Francesca Pascale, ha scelto qualcosa di molto simile in occasione delle nozze. Non si tratta di una tuta, bensì di un completo color panna della collezione Spring-Summer 2022 di Fendi. L’outfit in questione è composto da una giacca doppia con cintura in vita (con logo) e bavero “a lancia”, abbinata a un paio di pantaloni a palazzo con pinces. Ai piedi, invece, Francesca Pascale ha optato per un bel paio di sandali con tacco alto e spuntati. Il vero dettaglio dell’outfit? Il nuovissimo taglio di capelli della sposa: cortissimo e sbarazzino, in perfetta linea con le tendenze capelli dell’estate 2022.

Anche il makeup è stato semplice e raffinato: Francesca Pascale ha deciso di intensificare lo sguardo con una sfumatura di marrone molto soft, tenendo invece le labbra color nude. Paola, invece, ha utilizzato un ombretto nero sfumato sulle palpebre, una spolverata leggera di terra sul viso e labbra nude.

La semplicità dei look è lo specchio della loro anima

Sia Francesca Pascale, sia Paola Turci hanno dunque scelto di convolare a nozze senza sfarzo, pizzi, veli e abiti principeschi. Sono rimaste fedeli a loro stesse e al loro stile semplice e spontaneo; ad accomapgnarle un bouquet di fiori, la voglia di passare la vita insieme e, da non sottovalutare, la forza e la voglia di portare avanti un messaggio importante verso tutte le coppie omosessuali che hanno il desiderio unirsi civilmente.

Ricordiamo infatti che in Italia, al momento, le coppie omosessuali hanno diritto di unirsi civilmente, ma non al matrimonio vero e proprio. Si sono fatti passi in avanti sui diritti civili, sebbene il matrimonio egualitario sia ancora al centro della lotta delle persone lgbtqia+.