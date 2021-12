Lo sappiamo, se state leggendo questo articolo è perché avete sicuramente esagerato con i brindisi durante i pranzi e le cene natalizie e il giorno dopo, al risveglio, avrete notato il vostro viso gonfio e disidratato. Questo succede perché la prima a risentire dei bagordi delle feste è proprio la pelle!

Ecco allora qualche consiglio per rimediare a quella che si chiama “pelle in hangover”.

Piccoli tips davvero molto utili da seguire anche in previsione dei festeggiamenti per il Capodanno 2022.

Pelle in hangover, cos’è e quali sono i rimedi

Il termine “hangover” è semplicemente un modo internazionale che si usa per riferirsi ai postumi della sbornia, ovvero lo stato in cui spesso ci troviamo il giorno dopo aver partecipato ad una festa esagerando anche con i drink. Dal punto di vista della pelle, gli effetti dell’hangover si possono notare in tutto ciò che è la comparsa di borse e occhiaie e la sensazione della pelle che tira perché molto disidratata.

In alcuni casi non mancano rossori in alcune zone del viso alternate al più classico colorito grigiastro. Non proprio un aspetto sano quindi, ma ecco come porvi rimedio con alcuni semplici trucchetti.

Tutti i rimedi dal mondo beauty

Non sottovalutate il potere di una buona skincare routine. Un detergente delicato, un siero e una crema idratante con un’alta concentrazione di acido ialuronico sono il trio perfetto per far riprendere la pelle in hangover. Questo, in particolare lo si deve proprio alla presenza dell’acido iluronico, che ha la capacità di trattenere l’umidità, alle proprietà emollienti dello squalene, presente in molte creme idratanti, ad eventuali oli naturali e anche ai ceramidi, principi attivi dall’alto potere idratante e che apportano beneficio alla anche alla pelle più sensibile.

Assolutamente da evitare sono invece gli acidi esfolianti che rischiano di irritare ancora di più la pelle già provata dai bagordi. Infine, anche i prodotti contenenti Aloe Vera sono molto utili per lenire la pelle donandole sollievo, questa pianta infatti è molto apprezzata dal mondo della cosmesi e della cura della pelle per le sue innumerevoli proprietà benefiche. Per il contorno occhi invece sono da preferire le emulsioni leggere arricchite da sostanze antiossidanti.

I rimedi con l’alimentazione

Come avrete già intuito, uno dei rimedi più efficaci per la pelle in hangover è la pura e semplice idratazione con l’acqua ma anche attraverso un’alimentazione più sana e bilanciata. Prima di andare a dormire e anche il giorno dopo, bere tanta acqua vi aiuterà infatti a contrastare gli effetti dell’alcol sulla pelle.

Sono molto utili anche tutti quegli alimenti ricchi di vitamine, come gli agrumi e alcune verdure. Se ciò non dovesse bastare comunque, potrete rivolgervi al vostro medico di fiducia che vi consiglierà qualche integratore alimentare.

I rimedi e gli errori da non fare

Attenzione soprattutto alle cose da non fare per far riprendere la vostra pelle dall’hangover. Per esempio, evitate il caffé, perché l’alta concentrazione di caffeina contenuta in questa bevanda potrebbe causarvi problemi di stomaco facendovi disidratare ulteriormente. Per lo stesso motivo quindi, dovrete evitare anche l’assunzione di qualsiasi tipo di bevanda gassata.