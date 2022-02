Gli accordi sono stati presi ed è ormai tutto pronto: a partire dal 15 febbraio 2022 arriverà su Sky e NOW Tv Peacock, il servizio di streaming arrivato alla sua prima espansione internazionale che ha già toccato il Regno Unito, l’Irlanda, la Germania e l’Austria, sta appunto per arrivare anche in Italia.

Ecco di cosa si tratta.

Cos’è Peacock

Come abbiamo già detto, a partire dal 15 febbraio 2022 gli abbonati a Sky e quelli abbonati a NOW Tv con Pass Entertainment potranno usufruire di un ulteriore servizio.

Potranno infatti accedere ai contenuti esclusivi di Peacock, il nuovo servizio streaming di proprietà della NBCUniversal. Ma come funzionerà?

Come funzionerà il nuovo servizio di streaming

Per accedere ai contenuti di Peacock gli abbonati Sky e Now Tv dovranno semplicemente assicurarsi di possedere l’abbonamento o l’iscrizione al suo servizio streaming. I prodotti targati Peacock saranno accessibili su My Sky, Sky Q e anche su Sky Go.

Ma cosa guardare su Peacock? Innanzitutto quello che sembra essere almeno per il momento, il prodotto di punta della piattaforma di streaming: “Bel-Air”, una sorta di rifacimento di “Willy, il principe di Bel-Air”, prodotto da Will Smith, protagonista della serie originale.

Ci saranno poi anche altri titoli come quello cult di “Bayside School” celebre sit com statunitense andata in onda tra il 1989 e il 1993 e altri titoli originali come “Girls5eva – La rivincita delle pop star” e “Rutherford Falls – Amici per la vita”, ma come è già successo con le altre piattaforme streaming, i contenuti sono destinati ad aumentare!

Peacock Originals

Bayside School

Girls5eva – La rivincita delle pop star

Rutherford Falls – Amici per la vita ,

Bel-Air

In arrivo prossimamente

The Girl in the Woods – La porta del terrore,

MacGruber – Eroe improbabile,

Joe vs Carole, The Resort

TV Show

The Office

30 Rock

Parks and Recreation

Colombo

Superstore

The Mindy Project

Difficult People

Will & Grace

Bates Motel

Mr. Robot

Grimm,

High School Team

Five Bedrooms

The Bold Type.

Al passo con i Kardashian

Real Housewives di New York

Real Housewives di Beverly Hills

Sotto Coperta: Mediterraneo.

Film