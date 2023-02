Peacemaker 2 si farà? Cast, uscita, trama, episodi

Come i fan del genere ben sanno, Peacemaker è una serie televisiva americana di James Gunn, realizzata per il servizio di streaming HBO Max. L’idea nasce come spin-off del film The Suicide Squad e dunque gravita attorno all’universo DC.

Peacemaker 2: la seconda stagione è confermata

La serie ha esordito con la sua prima stagione composta da 8 episodi esattamente un anno fa, nel febbraio del 2022. Sin da allora era nei programmi della casa di produzione realizzare e rilasciare anche una stagione due e, a distanza di tempo, la notizia sembra nuovamente confermata.

Il rallentamento nella comunicazione di ulteriori news in merito a Peacemaker 2 sarebbe dovuto al rebranding generale in casa DC che avrebbe causato alcuni cambi di programmazione per i nuovi prodotti; ma sul fatto che Peacemaker 2 ci sarà non sembrano proprio esserci dubbi.

Attualmente, tuttavia, non ci sono notizie certe circa la data di uscita: sappiamo che in Italia la prima stagione è stata resa disponibile solo su Tim Vision a seguito chiaramente dell’uscita sulla piattaforma americana di HBO, non presente nel nostro paese. Al momento però su HBO USA non c’è ancora traccia della stagione due, il che fa presumere che i tempi per l’Italia non siano affatto brevi… pare che le riprese di Peacemaker 2 si svolgeranno proprio nel corso del 2023, quindi possiamo solo che azzardare un’ipotesi di uscita nel febbraio 2024.

Ma questa previsione potrebbe essere fin troppo ottimistica: James Gunn, co-presidente dei DC Studios, ha infatti confermato di doversi occupare di Superman: Legacy, in arrivo al cinema l’11 luglio 2025… questo potrebbe causare uno slittamento ulteriore? Forse, ma il 2025 sarebbe davvero troppo lontano per una seconda stagione che rischierebbe il flop.

Peacemaker 2: trama e cast

Chiaramente le informazioni, trattandosi di un progetto in lavorazione, scarseggiano, specie quando si parla della trama della seconda stagione. Sappiamo che Peacemaker 1 si è concluso con uno scontro decisivo tra Sophiee e le Farfalle. Abbiamo scoperto che Amanda Waller è la madre di Leota e che il fantasma del padre di Chris lo tormenta.

Abbiamo assistito a un camero di alcuni membri della Justice Leage come The Flash e Aquaman (interpretati rispettivamente da Ezra Miller e Jason Momoa), mentre di Batman e Superman si sono solo intraviste le sagome. Tutto farebbe pensare a una loro apparizione più importante nella stagione due di Peacemaker, per la quale sono previste nuove avventure ma soprattutto nuovi nemici per i protagonisti.

Non sembrano invece esserci dubbi sui componenti del cast. Avremo quindi modo di rivedere John Cena nelle vesti di Christopher Smith e di Freddie Stroma nei panni del vigilante. Avremo nuovamente modo di incontrare Harcourt interpretata da Jennifer Holland e Economos interpretato invece da Steve Agee. Chuckwudi Iwuji sarà di nuovo Murn e Robert Patrick reciterà ancora nella parte di Auggie Smith.

Chiaramente in Peacemaker 2 ci saranno anche dei nuovi personaggi per necessità di trama e di nuovi sviluppi, ma al momento non sono trapelate notizie di possibili ingaggi e new entry nel cast, dunque è impossibile sapere chi si unirà al progetto DC e per quale ruolo.