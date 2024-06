La serie tv “Peacemaker” sta per tornare con una seconda stagione. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su cast, trama e data di uscita.

Peacemaker 2: cast e quando esce

La serie televisiva “Peacemaker” è pronta a tornare con una seconda stagione. Al momento non si conosce una data di uscita né tantomeno dove sarà possibile vederla, ma probabilmente su Sky e NOW. “Peacemaker” è lo spin off di “Suicide Squad” ed è incentrato sul personaggio di Christopher Smith, che sarà ancora interpretato da John Cena. John è un wrestler, un attore e un rapper statunitense e, in quando a interpretazione, lo abbiamo visto recitare in diversi film e serie televisive, quali per esempio “Un disastro di ragazzo”, Non si scherza con il fuoco”, “The Suicide Squad – Missione suicida”, “Gli amici delle vacanze”, “Barbie” e “Parks and Recreation”. L’attore e comico statunitense Steve Agree vestirà ancora i panni di John Economos, il direttore del penitenziario di Belle Reve. Steve lo abbiamo visto recitare ad esempio in “Guardiani della Galassia Vol. 2″, “L’angelo del male – Brightburn”, “The Suicide Squad – Missione suicida” e “Shazam! Furia degli dei”. L’attrice e cantante statunitense Danielle Brooks vestirà i panni di Leota Adebayo, ed è quasi la co-protagonista della serie tv. Il padre di Peacemaker è interpretato da Robert Patrick, poi abbiamo ancora Jennifer Holland, Freddie Stroma e Chukwudi Iwuji. Ci saranno però anche delle new entry, il cast infatti sarà arricchito dall’attrice Sol Rodriguez, ovvero colei che ha vestito i panni di Teresa Ramirez in “Star Trek: Picard“. Nella serie vestirà i panni di Sasha Bordeaux, un’alleata di Batman. Un altra new entry è quella dell’attore David Denman, ovvero l’ex di Pam nella serie tv “The Office“. Il suo ruolo in “Peacemaker” non è però ancora chiaro.

Peacemaker 2: le anticipazioni

Come abbiamo appena visto, la serie tv “Peacemaker” sta per tornare con una seconda stagione, che vedrà sempre John Cena protagonista. Ancora non si conosce la data di uscita né si hanno anticipazioni circa la trama di questa seconda stagione. Senza dubbio al centro ci sarà il personaggio di Peacemaker, un uomo pronto a uccidere pur di ottenere la pace. “Peacemaker” è lo spin off di “The Suicide Squad“. La prima stagione era ambientata cinque mesi dopo lo scontro tra la squadra suicida e il parassita Starro il Conquistatore. Peacemaker viene dimesso dall’ospedale e viene indotto a unirsi al Progetto Farfalla, di cui però non sa nulla. Dopo scopre che lo scopo di questa missione è quello di sterminare una specie aliena parassitaria che minaccia il mondo. La prima stagione è uscita nel 2022 ed era composta da 8 episodi. I tanti fan non vedono l’ora di sapere quando uscirà la seconda stagione per continuare a seguire le avventure di Peacemaker.

