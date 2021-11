Con l’arrivo della stagione invernale e del freddo, bisogna cominciare a scegliere dei capi che siano adatti per proteggersi quando si esce per il lavoro o lo shopping. Tra i tanti capi, il parka da donna invernale è perfetto e ne esistono tantissimi modelli in tendenza che qui proponiamo da indossare e sfoggiare per creare il proprio outfit e look.

Parka da donna invernale 2021

L’inverno è quasi alle porte ed è essenziale scegliere un capospalla che ripari dal freddo e dalle intemperie del periodo. Il parka da donna invernale è il capo perfetto per la stagione in quanto è idrorepellente, solitamente con cappuccio, molto facile da indossare e unisex. Un capo perfetto per il giorno, ma anche la sera.

Dal momento che si tratta di un capo informale, è possibile indossarlo con qualsiasi calzatura: dalle sneakers allo stivaletto passando per le scarpe con tacco 12.

Impermeabile e si può anche trovare abbellito con pelliccia sia all’interno che lungo i bordi per proteggersi maggiormente dalle intemperie e il freddo.

Il parka da donna invernale sta davvero bene con tutto, proprio perché versatile. Si può indossare con i jeans skinny o pantaloni a zampa, ma è anche indicato con la camicia a quadri oppure mini dress o un abito in seta per una serata speciale e particolare.

Ovviamente bisogna rispettare il proprio stile e personalità.

Considerando che ognuna ha il suo fisico, al momento della scelta è bene concentrarsi anche su un modello che rispecchi la propria silhouette. Per esempio, le ragazze con il fisco curvy potrebbero optare per un parka corto che non evidenzi troppo le forme oppure un modello medio lungo per chi ha una altezza superiore al metro 170.

Parka da donna invernale 2021: modelli

Dai modelli lineari e semplici ad altri che dettano tendenza sino a quelli che sono molto colorati e slim fit, quindi non solo il classico nero o verde, sono alcune delle tipologie di parka da donna maggiormente in voga in questo 2021 da indossare. Il modello verde militare è sicuramente un must, ma ci sono anche altre tipologie per colorare la stagione invernale.

Oltre al modello classico e lungo, ve ne sono altri molto sbarazzini che arrivano ai fianchi e non coprono il lato B, sebbene non siano indicati per chi soffre particolarmente il freddo. Sono comodi e confortevoli, oltre a spezzare molto bene la figura. Si trovano anche modelli di parka da donna dalla linea sciancrata e stretti sul punto vita.

Meglio puntare su tinte e colori basi che siano semplici da abbinare, come appunto il nero, il classico verde militare, oltre al blu. Per chi ama le tonalità chiare, un parka beige o rosa antico si addice molto al periodo invernale. Dal momento che la pelliccia ecologica è di gran moda, si possono trovare dei parka da donna abbelliti in questo modo.

La pelliccia può essere interna al capo, ma anche nel cappuccio e si caratterizza sia per colori a contrasto, ma anche per fantasia eccentriche e particolari come quella animalier o a scacchi. La pelliccia sul cappuccio è perfetta per le stagioni maggiormente fredde e gelide del periodo. Canadian Classics, Geox e Blauer sono alcuni marchi molto noti che propongono parka da donna invernale con inserti trapuntati.

Parka da donna invernale 2021: Amazon

Amazon propone diversi modelli di parka da donna con ottimi prezzi di alcuni marchi molto importanti e celebri. Non appena cliccate sull’immagine si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto la classifica propone i tre migliori modelli di parka da donna per l’inverno con una descrizione di quelli più voluti e apprezzati dalle consumatrici di questo e-commerce.

1)Geox W Gritah parka donna

Un parka per la donna dal design minimal e contemporaneo adatto per un look da città, quindi metropolitano. Dotato del sistema brevettato di traspirazione Geox, quindi traspirante e molto comodo da indossare. Ha una vestibilità slim fit. Realizzato con cappuccio molto avvolgente e tasca interna in fodera. Disponibile nel classico colore nero.

2)G-Star Raw New Duty Padded

Un parka con imbottitura impermeabile con lunghezza al di sotto dei fianchi. Realizzato in poliestere e cotone con chiusura a cerniera. Il tessuto permette di donare un ottimo comfort e calore durante l’inverno.

3)YXP giacca invernale da donna parka

Un modello molto caldo in pile di cotone con cappuccio in pelliccia, traspirante e confortevole. Dotato di zip e bottoni con il cappuccio che si può regolare con coulisse e collo alto per proteggere dal freddo. Ha due tasche molto grandi e un cappuccio in pelliccia. Disponibile nel colore verde militare chiaro e scuro, blu, nero e bordeaux.

Al parka da donna invernale si possono abbinare i migliori stivali alti.