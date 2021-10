Parka da donna: i modelli per l’inverno 2021

Con l’inverno ormai alle porte e il freddo che comincia a essere pungente, facendosi sentire, è tempo di indossare dei capi che siano più pesanti e sopratutto diano calore. Tra i vari capi, per l’inverno 2021, il parka da donna è sicuramente quello perfetto per il calore che dona anche grazie ai vari modelli da scegliere e alle offerte disponibili online.

Parka da donna

Nei mesi freddi, quando le temperature cominciano a essere molto rigide, il parka da donna è il capo perfetto e uno di quelli maggiormente apprezzati. Adatto perché dona la massima protezione, ha uno stile ricercato ed elegante perfetto da indossare in ogni occasione e momento. Si può indossare sia per un weekend in montagna, ma anche per una passeggiata.

Per chi non lo conosce, si tratta di un capo molto lungo con cappuccio che protegge dalla pioggia e dal freddo. Scegliere il modello adatto non è facile perché bisogna considerare una serie di cose. Prima di tutto, considerare e capire quale sia il tipo di imbottitura più adatto soprattutto se si vuole affrontare un trekking invernale o verificare se si ha bisogno di un parka da donna con cappuccio in modo da toglierlo in alcune circostanze, quando magari il tempo è freddo, ma soleggiato.

Sebbene non sia economico in quanto ha un suo costo, ne vale sicuramente la pena considerando che è un capo che è destinato a durare per diverse stagioni. È possibile anche optare per un modello in pelliccia ecologica che è caldo, elegante e l’ideale per chi è rispettoso degli animali, oltre che dell’ambiente, in generale.

Per centrare l’acquisto giusto, bisogna anche valutare il tessuto con cui è realizzato. Sono tessuti e materiali di ottima qualità che aiutano a proteggere dal freddo durante la stagione invernale. Sono materiali che forniscono isolamento e praticità, oltre a dare comfort e calore. Influiscono anche sullo stile, quindi bisogna portarle con una certa eleganza e classe in modo da abbinarle ad altri capi.

Parka da donna: modelli

Un capo che ogni donna dovrebbe avere nel proprio armadio. Permette di sentirsi subito al caldo e al riparo dalle temperature invernali. Il parka da donna si presenta in vari modelli: da quello con pelliccia, magari ecologica sino ad altri semplici e lineari, passando anche per capi di moda e di lusso. Non si trova solo nei colori verdi e neri, ma anche in altri colorati e dalla vestibilità slim fit.

Il colore verde che ricorda un po’ lo stile militare è sicuramente una caratteristica, ma sono presenti anche modelli di parka da donna colorati dal mood maschile e declinati in tantissime linee in modo da rendere la figura maggiormente armoniosa e snella. Si pensa sempre al parka che arriva a metà coscia, ma vi sono anche modelli sbarazzini e particolari.

Per l’inverno 2021, si può puntare a modelli corti che coprono i fianchi, ma non il lato B e non sono indicati alle donne freddolose. Spezzano la figura, ma sicuramente risultano anche molto comodi e confortevoli da indossare nella prossima stagione. Alcuni modelli hanno una linea sciancrata, quindi stretti sul punto vita e con la presenza di coulisse per meglio adattarlo al corpo.

Oltre al classico verde e nero, si trovano anche in tonalità come il blu e il bordeaux che risultano essere più facili da abbinare oppure il beige o il rosa antico per chi ha un animo romantico. Tra i modelli più caldi per l’inverno, spiccano quelli con pelliccia interna e che si caratterizzano per stampe a fantasia animalier oppure a scacchi. Vi sono poi modelli firmati dai grandi marchi del settore come Canadian Classics o Blauer.

Parka da donna Amazon

Per chi è particolarmente freddolosa, sul sito di Amazon si possono acquistare alcuni dei migliori modelli di parka da donna a ottimi prezzi da non perdere. Non appena si clicca sulla foto è possibile visualizzare le informazioni relative al prodotto. Una breve classifica presenta i tre capi migliori di importanti brand con una descrizione tra quelli più richiesti e desiderati dagli utenti.

1)Elena Mirò: parka affiancato verde

Un modello che si addice molto bene alla stagione autunno-inverno 2021 del noto marchio Elena Mirò. Ha una linea in tessuto tecnico trapuntato, con coulisse e cappuccio che è possibile staccare. Si chiude con cerniera a zip e doppio cursore, le tasche sono sia esterne che interne. Ha un motivo a martingala nella parte posteriore al centro. Disponibile fino alla taglia 54.

2)Superdry Arizona Rookie parka

I capi di questo marchio, come questo parka, uniscono stile e comodità. Un modello con cappuccio e chiusura con zip. Il cappuccio ha le coulisse e il bordo in pelliccia sintetico che si può rimuovere. Presenta due tasche con bottoni automatici e una con zip. I polsini si possono regolare e la fodera è in pile. Disponibile nel colore verde.

3)Geographical Norway Bellissima

Un parka dal tessuto interno morbido che permette di sentirsi a proprio agio sia in autunno che inverno. Adatto per la città e lo sport. In poliestere, con cappuccio e un ottimo rapporto qualità prezzo. Dà una sensazione molto piacevole quando lo si indossa. Un modello disponibile nei colori nero, kaki e blu.

Al parka da donna si possono abbinare i migliori stivaletti del periodo.