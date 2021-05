Pareo mare: i modelli per l’estate 2021

Con la bella stagione sono in molti a pensare già al mare e a concedersi qualche weekend in spiaggia. Una delle cose che non può assolutamente mancare in valigia è il pareo mare. Vediamo quale modello scegliere e le offerte migliori.

Pareo mare

Un capo da spiaggia molto fresco, leggero e colorato che è protagonista, insieme al costume, delle estati al mare. Il pareo mare è un indumento fresco, frizzante che si può indossare in tantissimi modi e combinazioni per sfoggiare il look.

Giocando con la fantasia, è possibile indossarlo in vari modi cambiando ogni volta il proprio look. Si può indossare come vestito, da annodare dietro al collo oppure come abito monospalla o anche come gonna.

Oltre ai vari modi di indossarlo, il pareo mare è perfetto per asciugarsi dopo un tuffo al mare oppure in piscina o anche per coprirsi in seguito a una passeggiata sul bagnasciuga o per un break al bar della spiaggia.

Al momento della scelta è bene tenere conto sia della propria fisicità, ma anche delle varie occasioni in cui metterlo. Alcuni modelli sono leggeri e ricamati, mentre altri richiamano lo stile etnico.

Pareo mare: trend

Per scegliere il pareo mare, per chi ancora non sa quale modello indossare, si consiglia di fare affidamento alle ultime tendenze in merito per cercare di capire cosa è maggiormente in voga in questo periodo dell’anno.

Le tendenze di pareo mare si differenziano in base ai vari modelli che possono essere corti e lunghi oppure medi. Un indumento che, per questa estate si differenzia, per modelli molto colorati e dal tessuto impalpabile, quindi perfetto per il periodo estivo.

Si trovano poi anche modelli dalle fantasie etniche o marittime a tema estivo, oppure con fiori tropicali che corrispondono alle stampe maggiormente glamour e chic. Si può anche optare per un pareo molto grande da usare come telo mare o un foulard leggero.

Le tendenze propongono i pareo mare in forme molto eleganti e sensuali con spacchi, dettagli in tulle traspirante, fantasie molto briose e anche animalier. Per chi ama qualcosa di maggiormente sbarazzino, ci sono fantasie geometriche e floreali.

Pareo mare Amazon

Su Amazon si trovano alcuni dei migliori modelli approfittando di offerte e sconti da non perdere. Cliccando sulla foto si possono trovare alcune informazioni. Qui è possibile trovare una classifica con i tre migliori pareo mare scelti dalle utenti del noto e-commerce tra quelli maggiormente apprezzati.

1)iClosam copricostume pareo donna

Un pareo molto morbido in chiffon confortevole e comodo che offre il massimo della trasparenza. Si adatta perfettamente a qualsiasi occasione ed è possibile indossarlo come abito o in altri modi. Molto elegante e un modello che definisce la silhouette. Disponibile nel colore nero, rosa, verde e giallo.

2)Yuson girl copricostume spiaggia

3)Loralie Sarong mini pareo

In mussola, confortevole e morbido, resistente all’usura. Ha un design unico, dalla tinta unita. Rende belle, affascinanti e alla moda. Disponibile nei colori bianco, rosso, nero e azzurro.

