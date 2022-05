Paolo Bonolis si è complimentato con Stefano De Martino, che vedrebbe come suo erede dal punto di vista della carriera.

Paolo Bonolis: i complimenti a Stefano De Martino

Paolo Bonolis si è complimentato con il ballerino e conduttore Stefano De Martino che, secondo lui, potrebbe essere il suo erede come conduttore in tv.

“Stefano De Martino è molto bravo. Ci sono dei bravissimi ragazzi. L’importante è dar loro il tempo di acquistare credibilità da parte del pubblico anche su prodotti differenti. Il cambiamento è necessario per il futuro della televisione“, ha dichiarato Paolo Bonolis. Il ballerino commenterà quanto affermato dal celebre volto tv?

Stefano De Martino e Belen

Per Stefano De Martino sembra che tutto proceda per il meglio anche dal punto di vista sentimentale: da alcuni mesi si vocifera che lui e Belen Rodriguez siano tornati insieme e in tanti tra i fan della coppia sperano di saperne presto di più.

In queste ore Belen Rodriguez è tornata a mostrarsi con la fede al dito ma per il momento né lei né il ballerino hanno confermato pubblicamente la notizia del loro ritorno di fiamma.

“Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete.

Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così”, ha dichiarato Belen dopo i suoi ultimi avvistamenti con l’ex marito.