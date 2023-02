Paola & Chiara a Sanremo 2023: l’outfit della seconda serata

Paola & Chiara erano attese come si attende il Natale: a distanza di 16 anni le sorelle icone anni 90 tornano a Sanremo in paillettes argento e luce

Arrivano all’Ariston per la quinta volta ma è un grandissimo ritorno: Paola & Chiara debuttano alla 73esima edizione del Festival di Sanremo e il risultato è una cascata di paillettes e luce. Passano gli anni, cambia la moda, ma le sorelle Iezzi continuano a essere iconiche e il tempo pare essersi fermato.

Paola & Chiara: i look sul palco a Sanremo 2023

Sono state le ultime artiste a esibirsi, ma nonostante l’orario e la quasi conclusione della serata, Paola & Chiara sono riuscite ad accendere tutte le luci del teatro Ariston in una manciata di minuti.

Il loro arrivo sul palco era attesissimo, il pubblico non vedeva l’ora di rivederle insieme a cantare un pezzo diventato già d’ufficio la colonna sonora dell’estate 2023.

Le due sorelle, non più “bambine del Festival di Sanremo”, hanno calcato il palco con un outfit firmato Dolce & Gabbana. A seguire il loro styling della coppia più cool di fine anni 90 inizio 2000, c’è Nick Cerioni (segue anche Tananai e altri artisti), che ha scelto per loro un abito di lusso effetto strobosfera letteralmente cosparso di paillettes da cima a fondo.

Per un risultato più sinuoso (l’abito è già di per sé aderente nei punti giusti) è stata scelta una maxi cintura in vita effetto specchio, perfetta per incorniciare il punto vita e regalare un mood più sensuale a tutta l’immagine.

Come calzature, invece, le due cantanti pare abbiano optato per un paio di scarpe platform decisamente high.

Furore di nome e di fatto: Paola & Chiara riportano il pubblico ai lontani anni 90 in cui le vibes canore facevano alzare il pubblico in preda a balli e voglia di divertirsi. Gli abiti di paillettes incarnano quel mood da disco che per un paio di anni è mancato un po’ a tutti e a tutte, si fanno accompagnare da ballerini con hot shirt trasparente e danno vita a uno spettacolo notturno stratosferico.

A 16 anni dal loro debutto Paola & Chiara tornano e accendono i riflettori, oltre che loro stesse; i glitter del vestito si traslano direttamente sui loro visi, cosparsi di brillantini argento super luminosi.

Ma quanto costano gli abiti Dolce & Gabbana di Paola & Chiara?

Il brand è stato individuato, ma effettivamente qual è il prezzo degli abiti scintillanti firmati Dolce & Gabbana? Che il lusso faccia parte di Sanremo 2023 ormai è assodato e Paola & Chiara ne sono la prova lampante. I loro abiti di paillettes, infatti, potrebbero avere un valore pari a circa 1950 euro.

Facendo un veloce giro sul sito ufficiale del brand si scorge subito il modello in questione, la cui descrizione è:

Abito longuette in paillette: illuminate i vostri look con l’abito a tubino interamente rivestito da paillettes argento capace di regalarvi look di infallibile personalità e femminilità.

Scollo rotondo, maniche lunghe con zip visibile, foderati in raso di seta e cotone stretch, chiusura posteriore con zip e gancino: gli abiti strobosferici firmati Dolce & Gabbana hanno avvolto con sinuosità le silhouette delle sorelle Iezzi, felici ed emozionate a tornare dopo così tanti su uno dei palchi più attesi del panorama musicale italiano.