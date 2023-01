Paola e Chiara: dallo scioglimento alla reunion

Paola e Chiara sono in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano Furore. Una notizia che ha lasciato i fan di stucco, visto lo scioglimento del 2013. Le due sorelle hanno confessato perché hanno deciso di separarsi, per tornare dopo 10 anni con la reunion.

Al centro della scena musicale dal 1996 al 2013, Paola e Chiara hanno regalato ai fan diversi brani di successo. Da tempo, ormai, non si sentiva parlare di loro, poi Amadeus ha annunciato la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano Furore. Con un video pubblicato sui social di RaiCom, le sorelle Iezzi hanno raccontato qualcosa in più sullo scioglimento del 2013 e la reunion del 2023.

Hanno esordito:

“L’affetto personale tra noi non è mai mancato, abbiamo avuto le nostre difficoltà come tutti quando si separano, le separazioni non sono mai facili. Ma l’affetto non è mai stato in discussione. È stato lo stress per il lavoro, per non essere capite, per essere rifiutate da tutte le radio sempre”.

Paola e Chiara hanno proseguito:

“Abbiamo fatto dieci anni da indipendenti che sono stati abbastanza hardcore, ogni singolo che portavamo in radio ci veniva letteralmente tirato in testa. (…) Uno tiene duro ma poi molla, nel pop o c’è un minimo di riscontro da parte delle radio che ti devono supportare o muori. Abbiamo fatto una fatica della madonna per dieci anni cercando di tenere duro e producendoci sempre da indipendenti, sobbarcandoci tutti i costi delle produzioni, dei video, chiedendo favori agli amici… per anni abbiamo fatto una vita così, e io anche da sola quando ho fatto i miei singoli. Però è stata dura, uno può anche essere di ferro ma a un certo punto crolla. E anche il nostro percorso a un certo punto ha vacillato, ed è stato giusto così: uno non può tutta la vita sputare sangue. Abbiamo deciso di chiudere perché c’era talmente tanta tensione, talmente tanto nervosismo, che non ce la facevamo semplicemente più a tenere botta. Anche tra di noi c’era troppa tensione, difficoltà, non viaggiavamo più allo stesso ritmo… non si può avere sempre lo stesso entusiasmo entrambe, a un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più”.