Paola Barale dà dello “sfigato” a Raz Degan: le parole

Paola Barale è tornata a parlare del suo famoso ex, Raz Degan, contro cui ha scagliato una frecciatina infuocata.

Paola Barale contro Raz Degan

Ospite a Belve Paola Barale è stata intervistata da Francesca Fagnani anche in merito alla sua vita privata e ha scagliato una frecciatina infuocata contro il suo storico ex, Raz Degan, con cui la storia d’amore non si è conclusa nel migliore dei modi.

Quando la giornalista le ha chiesto qualcosa in merito ai presunti tradimenti da parte di Degan, Paola Barale ha risposto: “L’uomo che tradisce è uno sfigato”. La showgirl è anche intervenuta in merito alle voci riguardanti il suo orientamento: “Una volta per tutte, nulla contro le donne, però prediligo il f*llo, ho bisogno di un po’ di testosterone”, ha affermato senza filtri. Oggi Paola Barale sarebbe single e più volte ha ammesso personalmente di non voler parlare delle liaison da lei avute in passato con alcuni personaggi famosi (come Gianni Sperti, con cui è stata sposata, e lo stesso Degan).

Paola Barale: la carriera

La showgirl ha confessato anche che la sua carriera avrebbe subito una battuta d’arresto perché, a suo avviso, un personaggio potente avrebbe imposto un veto su di lei. La showgirl non ha confessato di chi si tratterebbe e sulla questione ha affermato: Se è finito il mio momento televisivo? Su di me c’è una sorta di blocco. Se è televisivo o politico? Un blocco! Si dice il peccato non il peccatore, è un blocco: a livello politico no…ci sono dei personaggi… Sono personaggi potenti, influenti, ieri come oggi.

Ha capito, dai”.