Si intitola PamPamPamPamPamPamPamPam il nuovo singolo di Irama, disponibile dalle ore 10:00 di venerdì 1 luglio 2022. Sembra che questo nuovo pezzo sia una grandissima novità all’interno del panorama musicale italiano.

Nonostante il grande successo di 5 gocce feat Rkomi, ancora molto alto in tutte le classifiche, il cantautore decide di pubblicare un super nuovo pezzo per l’estate 2022.

Irama torna dunque all’attacco dopo ben 34 dischi di Platino e 4 dischi d’oro e questa volta sperimenta un nuovo genere: un mix esplosivo urban con influenze caraibiche e tropicali.

Andiamo a scoprire testo e significato della nuova cazone.

PamPamPamPamPamPamPamPam: il testo della canzone

Quando mi chiama sono in jakuzy

Mi dice arrivo

Le dico uh si

Quanto mi costa

Quanti ne butti

Dice che figo

Mentre si muove fa

Ram-pam pam pam pam pam pam pam pam

pam pam pam pam pam pam

Pam pam pam pam pam pam pam pam

pam pam pam pam pam

Mentre si muove fa

Pam pam pam pam pam pam pam pam

pam pam pam pam pam

Lo muove e fa

Pam pam pam pam pam pam pam

Lei lo muove e fa

Pam pam pam pam pam pam pam pam

pam pam pam pam pam

Quando lo muove fa

Ehy

Corro per la strada con i lupi

Cerco questa fama come groupie

Baby resta ancora due minuti

Ehy

Basta che dopo non mi saluti

Quando siamo ubri balliamo sui muri

Lo facciamo come due perfetti sconosciuti

Baby sai che tu mi, tu mi lasci i buchi

Ma dopo li cuci cuci cuci

Cerco la calma ma tu non mi aiuti

Mentre mi guarda e siamo già nudi

Cosa ne dici se restiamo muti

Se dopo mi scrivi, manda i saluti

A una Colombiana che muove il suo booty

A un’Italiana con quegli occhi scuri

A un’Africana che spero mi giuri

Che almeno un po’ mi ama e che il cielo mi aiuti

Se tutto fa

Ram-pam pam pam pam pam pam pam pam

pam pam pam pam pam pam

Pam pam pam pam pam pam pam pam

pam pam pam pam pam

Mentre si muove fa

Pam pam pam pam pam pam pam pam

pam pam pam pam pam

Lo muove e fa

Pam pam pam pam pam pam pam.

Il significato del nuovo singolo PamPamPamPamPamPamPamPam

Fermo restando che il titolo sia costato non poche critiche al cantautore italiano a causa dell’estrema lunghezza, il nuovo pezzo estivo di Irama è decisamente meno profondo e intriso di emozioni rispetto al singolo Ovunque sarai che ha portato al Festival di Sanremo 2022.

Basta infatti concentrarsi sui primi versi per rendersi conto di quanto il topic della canzone si concentri sulla sfera sensuale ed erotica.

Per la prima volta Irama porta in Italia un brano dallo stile dembow, originario della Giamaica; un ritmo latino, extra sensuale ma anche elettronico, capace dunque di fare ballare chiunque nel giro di pochi secondi.

Attraverso il nuovo pezzo PamPamPamPamPamPamPamPam, Irama conferma ancora una volta la sua estrema versatilità e volontà di spingersi sempre oltre, sperimentando e trovando nuove note e nuove melodie da sentire e provare sulla pelle.