Tra le tendenze moda autunno inverno 2024 2025 spiccano i tessuti a pois. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, come abbinarli al meglio.

Tessuti a pois: la tendenza dell’autunno inverno 2024 2025

Tra le tendenze moda autunno inverno 2024 2025 spiccano i polka dots, ovvero i pois. Vestiti, blazer, camicie, maglie, borse, sciarpe, l’importante è che ci siano i pois. I tessuti a pois sono tornati alla ribalda, guai a non avere almeno un capo o un accessorio con i polka dots per le prossime stagioni fredde! I capi a pois sono davvero super versatili, adatti per essere indossati in tante occasioni diverse, anche per andare in ufficio! Prima di vedere insieme qualche idea di outfit da cui prendere ispirazione, andiamo a vedere insieme quali sono i capi e gli accessori a stampa pois di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025.

Tessuti a pois: i capi di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, i polka dots sono tornati in auge. Il pattern a puntini è la scelta su cui puntare per l’autunno inverno 2024 2025, per essere super cool e super glam. Ma quali sono i capi e gli accessori con pois sui cui puntare? Vediamoli insieme:

Blazer: è uno dei capi più indossati in autunno, ecco che il blazer a pois si appresta a diventare un must, elegante, femminile e adatto anche per l’ufficio.

è uno dei capi più indossati in autunno, ecco che il blazer a pois si appresta a diventare un must, elegante, femminile e adatto anche per l’ufficio. Vestito: un vestito, che sia lungo, mini o midi, a pois è la scelta azzeccata per un evento importante, ma anche per un aperitivo o una cena a due.

un vestito, che sia lungo, mini o midi, a pois è la scelta azzeccata per un evento importante, ma anche per un aperitivo o una cena a due. T-shirt: anche le magliette a pois sono di grande tendenza, da indossare per un look casual.

anche le magliette a pois sono di grande tendenza, da indossare per un look casual. Gonna : uno dei capi più femminili in assoluto è di tendenza in tessuto a pois, per un look raffinato ma anche casual.

: uno dei capi più femminili in assoluto è di tendenza in tessuto a pois, per un look raffinato ma anche casual. Collant: infine anche i collant a pois sono di grande tendenza.

Tessuti a pois: come abbinarli al meglio

Vediamo ora insieme come abbinare i tessuti a pois questo autunno inverno 2024 2025: