Il blazer donna con maxi spalline è il trend del 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Blazer donna maxi spalline: il trend 2024

Il blazer è da tanti anni uno dei capi più amati e indossati da noi donne, versatile ed elegante, il blazer è perfetto come sostituto della classica giacca, in particolare in primavera e in autunno. A spopolare in questo 2024 è il blazer con maxi spalline, in pratica si fa un passo indietro nel tempo, un ritorno agli anni Ottanta. Le maxi spalline sono anche un simbolo del potere femminile, in quanto rendono più autoritaria l’intera silhouette. Inoltre, sono di forte tendenza anche i blazer con maxi spalline e oversize, dalle linee dritte. In poche parole il blazer è uno di quei capi che non può proprio mancare nel nostro armadio e, per questo 2024, c’è da puntare tutto su quelli con maxi spalline, e magari pure oversize!

Blazer donna maxi spalline: come abbinarlo al meglio

Come abbiamo appena visto, il capo must have di questo 2024 è il blazer con maxi spalline, tanto di moda nel corso degli anni Ottanta. Sinonimo di eleganza e potere femminile, il blazer con maxi spalline può essere indossato in tante occasioni diverse e può essere abbinato facilmente. Vediamo adesso insieme qualche idee di outfit che può fare al caso vostro:

Pantaloni: un blazer con maxi spalline, e magari nella versione oversize, può essere abbinato a un paio di pantaloni a gamba larga, per un look oversize davvero super cool.

un blazer con maxi spalline, e magari nella versione oversize, può essere abbinato a un paio di pantaloni a gamba larga, per un look oversize davvero super cool. Jeans: per un look casual, si può abbinare il proprio blazer con maxi spalline a un paio di jeans, una t-shirt e ai piedi un paio di ballerine o mocassini, a seconda della stagione.

per un look casual, si può abbinare il proprio blazer con maxi spalline a un paio di jeans, una t-shirt e ai piedi un paio di ballerine o mocassini, a seconda della stagione. Vestitio: il blazer con maxi spalline lo si può tranquillamente abbinare anche a un vestito, come un vestito a tubino per esempio, per un look super elegante che di certo non passera inosservato. Ai piedi un paio di décolleté o di slingback, e una clutch a completare l’outfit.

il blazer con maxi spalline lo si può tranquillamente abbinare anche a un vestito, come un vestito a tubino per esempio, per un look super elegante che di certo non passera inosservato. Ai piedi un paio di décolleté o di slingback, e una clutch a completare l’outfit. Camicia: sempre se volgiamo ottenere un look chic, possiamo abbinare il nostro blazer con maxi spalline a una camicia elegante, a un paio di pantaloni e a un paio di décolleté.

sempre se volgiamo ottenere un look chic, possiamo abbinare il nostro blazer con maxi spalline a una camicia elegante, a un paio di pantaloni e a un paio di décolleté. Pantaloni bianchi : sono il capo preferito da tante di noi durante le stagioni calde, ma soprattutto in estate. Per una sera d’estate fresca si possono indossare un paio di pantaloni bianchi abbinati a un top e al blazer con maxi spalline, per un look glam da dieci e lode.

: sono il capo preferito da tante di noi durante le stagioni calde, ma soprattutto in estate. Per una sera d’estate fresca si possono indossare un paio di pantaloni bianchi abbinati a un top e al blazer con maxi spalline, per un look glam da dieci e lode. Gonna a matita: infine un altro capo che si sposa perfettamente con il blazer con maxi spalline è la gonna a matita, abbinata a un top o a una camicia. Ai piedi un paio di sandali o di ballerine.

Queste sono quindi alcune idee di outfit con il blazer con maxi spalline. E voi, quale di questi preferite?

