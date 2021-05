L’alpinista Reinhold Messner, famoso per l’abilità nell’arrampicata libera e per aver scalato tutte le cime del pianeta che superano gli 8.000 metri, ben 14 per la precisione, si sposa per la terza volta all’età di 76 anni.

La donna con cui è pronto a raggiungere quella che si potrebbe definire come una delle cime più alte della loro storia è Diane Schumacher, di 36 anni più giovane, e anche per lei, quelle che verranno celebrate lontano dai riflettori, non saranno le prime nozze.

Ecco chi è la compagna e ormai futura moglie dell’alpinista.

Chi è Diane Schumacher: la futura moglie di Reinhold Messner

Riguardo alla vita privata di Diane Schumacher non si sa moltissimo se non le informazioni anagrafiche e qualcosa del suo passato prima di incontrare Messner. La Schumacher infatti ha nazionalità lussemburghese, ma nasce a Monaco di Baviera in Germania, il 28 febbraio del 1980, sotto il segno dei Pesci.

Quando Diane e Rehinold Messner si sono conosciuti, lei lavorava per la Post Luxemburg, azienda che si occupa di poste e telecomunicazioni e aveva già un matrimonio alle spalle, da cui ha avuto un figlio, oggi adolescente.

Chi è Diane Schumacher: la passione per la montagna Chi è Diane Schumacher: la passione per la montagna

Chiunque abbia delle passioni nell’era del web 2.0, spesso le condivide sui propri social network, Nikki Misurelli alias Alaskamotogirl, ne è un perfetto esempio. Scorrendo il profilo Instagram di Diane si può notare come la montagna sia il soggetto principale di ogni foto pubblicata, alternata a qualche scatto che comunque ha come protagonista la natura, che siano animali, frutta o meravigliosi prati verdi.

In particolare, la Schumacher sembra essere rimasta molto colpita dal Nepal, meta tipica per gli appassionati.

La passione per la montagna come collante tra Schumacher e Messner si è concretizzata nella gestione condivisa della Messner Mountain Heritage, all’interno di un museo futuristico dedicato all’alpinismo con vista direttamente sulle Alpi, progettato dall’architetto Zaha Hadid. Come dice il nome stesso, si tratta di una sorta di eredità delle esperienze collezionate negli anni impiegati in questa passione, proprio da Messner.

Chi è Diane Schumacher: l’incontro con Reinhold Messner Chi è Diane Schumacher: l’incontro con Reinhold Messner

La differenza d’età non sembra essere un problema per entrambi, a fronte di una forte intesa che andrebbe oltre i confini anagrafici. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Reinhold Messner ha descritto il loro primo incontro come una cosa davvero molto romantica. I due si sono mostrati poi ufficialmente come coppia, per la prima volta, nell’agosto del 2019, durante una serata cinematografica a Solda, una frazione in provincia di Bolzano.

Tre anni e mezzo dopo l’inizio della loro relazione, l’alpinista stufo di presentare la sua Diane prima come un’amica poi come compagna, le avrebbe chiesto di sposarlo.

Per il momento non si conoscono data e luogo delle nozze tra Diane Schumacher e Reinhold Messner, anche se si vocifera che potrebbero avvenire in maggio. Ciò che si sa però è che le pubblicazioni sono già state affisse fuori dal comune di Castelbello-Ciardes, in Val Venosta e che, sicuramente, si tratterà di una cerimonia riservata a pochi intimi.