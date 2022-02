“I segni del cuore” (titolo originale “CODA”) è un film di genere drammatico e musicale del 2021 che ha conquistato e commosso davvero tutti. Recentemente è stato acquistato dalla Apple.

Chiunque possegga un abbonamento Apple Tv+ e non ha ancora avuto l’occasione di vedere il film quindi, potrà vederlo sulla piattaforma dedicata allo streaming della “mela”.

Curiosi di saperne di più? Ecco tutte le informazioni che abbiamo su trama, cast e anche qualche curiosità.

“I segni del cuore”, la trama del film in streaming su Apple Tv+

Ruby Rossi è una ragazza udente in una famiglia di non udenti, che si divide tra gli impegni scolastici l’attività di pesca di famiglia in Massachusetts. Forse anche per seguire la propria cotta, il giovane Miles, Ruby entra a far parte del coro della sua scuola dove scopre la passione per la musica e il suo maestro, Bernardo Villalobos, le propone di prendere in considerazione la scuola di canto.

Ruby si troverà quindi davanti ad un bivio e dovrà prendere una decisione importante per il suo futuro e anche quello della propria famiglia: dovrà infatti scegliere tra quella che è la sua passione e continuare ad aiutare il padre, il fratello e la madre, che hanno in lei, ragazza udente appunto, l’unico contatto con il resto del mondo.

Curiosità sul film

Il film si basa su un film francese: “La familie Bélier” del 2014 e, come abbiamo già detto, il titolo originale del film è “CODA”. Si tratta dell’acronimo di “Child of deaf adults” con cui ci si vuole riferire alla condizione di tanti ragazzi udenti, che fungono da unico gancio tra il mondo esterno e i componenti della famiglia adulti che invece sono sordi.

Il film comunque parla di una famiglia assolutamente normale, con tutti i suoi alti e bassi e tutte le sue dinamiche tra piccoli litigi tra fratelli che però si amano profondamente e genitori iper protettivi nei confronti dei loro figli. Ma vengono anche mostrate le difficoltà che ogni giorno devono affrontare le persone non udenti.

Il cast del film

La prima ad essere stata contattata per fare parte del cast pare sia stata Marlee Matlin, che nel film è Jackie Rossi. Si tratta dell’unica attrice sorda ad aver vinto un Oscar per “Figli di un Dio minore”, nel 1987. La Matlin ha insistito che anche tutti gli altri personaggi sordi nel film, fossero interpretati da attori veramente sordi e, per cercarli, si sono rivolti proprio alla “Deaf West Theatre of Los Angeles”, ovvero la scuola di teatro per attori non udenti.

Ecco quindi che entrano a far parte del cast anche Troy Kotsur, nei panni del padre di Ruby, Frank Rossi e Daniel Durant, che è invece Leo il fratello della protagonista. Eugenio Derbez è invece Bernardo, il maestro di canto e Ferdia Walsh-Peelo è Miles, il ragazzo di cui è innamorata Ruby, che è a sua volta interpretata da Emilia Jones. L’attrice, proprio per il film, ha dovuto studiare la lingua dei segni americana (ASL).