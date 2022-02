Manca pochissimo al debutto di “Belfast”, il film autobiografico del celebre attore e regista Kenneth Branagh che uscirà nelle sale il 24 febbraio 2022. La pellicola viaggia sui binari del genere drammatico ed è stata scritta e diretta proprio dalla celebrità.

In attesa di poterlo vedere anche noi qui in Italia, scopriamo qualcosa di più sulla trama, il cast e qualche curiosità.

Belfast, cosa sappiamo sulla trama

Il film è ambientato alla fine degli anni ’60 nello stesso periodo in cui ha avuto luogo il conflitto nordirlandese conosciuto come i “Troubles”, durato trent’anni. La trama racconta la storia di Buddy, un bambino di 9 anni che vive con i suoi genitori e i suoi nonni a Nord di Belfast.

Il piccolo protagonista trascorre le giornate tra cinema e tv, guardando programmi americani che lo fanno viaggiare lontano con la mente.

Nel frattempo la sua tranquillità e quella della sua famiglia viene turbata dal conflitto che sta vivendo l’Irlanda di quel periodo e Buddy si identifica sempre di più nei film che vede in televisione, che come unico comune denominatore hanno il binomio buoni-cattivi e vede in suo padre, partito per l’Inghilterra per lavoro, un possibile eroe in grado di arrestare la guerra.

Il cast

Il giovane Jude Hill veste i panni di Buddy, piccolo protagonista del film. Accanto a lui nel cast troviamo anche Caitriona Balfe, attrice e super model di origini irlandesi nota per la sua partecipazione alla serie tv “Outlander” che per “Belfast” indossa i panni della madre. Jamie Dornan, che tutti conosceranno per il suo ruolo di Christian Grey per “Cinquanta sfumature di grigio”, è invece il padre del piccolo Buddy.

Judi Dench, la celebre M dei film di “James Bond”, è invece la nonna mentre Ciarán Hinds, nato tra l’altro proprio a Belfast, è invece il nonno del protagonista.

Curiosità sul film

Come dicevamo, “Belfast” è un film autobiografico e racconta la storia di Kenneth Branagh, che ai tempi dei Troubles era solo un bambino ed è proprio attraverso gli occhi innocenti del piccolo protagonista che, l’attore e regista di origini irlandesi, vuole raccontare quel difficile periodo che ha coinvolto il paese.

Proprio perché il film è raccontato attraverso gli occhi di un bambino di 9 anni, i componenti della sua famiglia sono chiamati esclusivamente con i loro ruoli: mamma, papà, nonno e nonna. Buddy invece, ovvero il nome con cui conosciamo il protagonista, può significare anche “ragazzino”.

Come abbiamo già detto, nel film è presente anche Judi Dench nel ruolo della nonna di Buddy. Per Branagh e la Dench non è la prima collaborazione, si tratta anzi della sesta, se si vogliono contare esclusivamente quelle cinematografiche, ma i due hanno lavorato insieme tantissime volte anche a teatro.

Ma chi è Kenneth Branagh? Per chi non lo sapesse ha diretto tantissimi film molto apprezzati da pubblico e critica, tra cui ricordiamo “Henry V” nel 1989, “Thor” con Chris Hemsworth nel ruolo del protagonista nel 2011 e ha recitato anche nel film di Harry Potter nel ruolo di Gilderoy Allock.