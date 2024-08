Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo di settembre 2024 per il segno zodiacale dell’Acquario.

Oroscopo Acquario settembre 2024: le previsioni

Cari amici dell’Acquario, il mese di settembre 2024 sarà un mese di nuove collaborazioni, molti di voi infatti avranno opportunità di iniziare a collaborare lavorativamente con aziende importanti, anche all’estero. Grazie alla presenza di Marte in Gemelli, questo mese sarete pieni di energia e di voglia di fare, nessuno riuscirà a fermarvi. Fino al 23 Venere sarà in Bilancia e porterà belle novità in amore. Questo mese di settembre sarà molto importante anche per la vostra crescita personale, è tempo di capire cosa volete davvero dalla vostra vita, se state percorrendo la strada giusta e chi sono le persone che volete davvero al vostro fianco. Sarà un mese fondamentale per mettere le basi per costruire il futuro che avete sempre desiderato. Insomma, il mese di settembre 2024 sarà nel complesso un bel mese per i nati sotto al segno zodiacale dell’Acquario, un mese di crescita e di nuove interessantissime collaborazioni. Cercate quindi di approfittarne al meglio!

L’oroscopo di settembre 2024 per il segno dell’Acquario: amore, lavoro, salute

Come abbiamo appena visto, il mese di settembre 2024 per i nati sotto al segno zodiacale dell’Acquario sarà un ottimo mese, sotto tanti punti di vista, ma soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Ma vediamo adesso insieme nel dettaglio le previsioni per amore, lavoro e salute:

Amore : fino al 23 avrete Venere dalla vostra parte che vi regalerà tanti momenti carichi di passione e romanticismo da vivere con il partner. Gli ultimi giorni del mese saranno un po’ più difficili, litigi e discussioni potrebbero essere all’ordine del giorno, soprattutto a causa della troppa gelosia. Per i single, mese di grandi opportunità, è tempo di dichiararvi, le stelle sono con voi!

Lavoro : ottimo mese dal punto di vista lavorativo, molti di voi potrebbero infatti iniziare una nuova collaborazione davvero molto stimolante. Anche i progetti tenuti chiusi nel cassetto questo mese avranno ottime possibilità di realizzarsi. Per quanto riguarda le finanze, mese senza spese impreviste, tenete però sempre sotto controllo i vostri risparmi.

Salute: mese importantissimo, dopo agosto, dove si è soliti trascurare l’attività fisica e mangiare in maniera meno sana, è tempo di rimettervi in forma, sia mangiando in maniera più sana, sia facendo regolare attività fisica. Che sia andare in palestra, fare uno sport o passeggiare, l’importante è che non stiate fermi, ne va della vostra salute, sia fisica che mentale. Mese importante anche per la vostra crescita personale, consigliatissime pratiche quali lo yoga e la meditazione.

Quindi, il mese di settembre 2024 per i nati sotto al segno zodiacale dell’Acquario sarà un ottimo mese, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Mese ottimo anche per l’amore e per diventare la versione migliore di voi stessi. Cercate quindi di approfittare al meglio di questo mese in cui avete tante stelle dalla vostra parte!