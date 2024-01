Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per la settimana dal 15 al 21 gennaio 2024 per ogni segno zodiacale.

L’oroscopo della settimana dal 15 al 21 gennaio 2024

Questa settimana Marte entrerà nel segno del Capricorno, regalando forza e determinazione a tutti i segno zodiacali. Il Sole invece entrerà in Acquario, portando ottime notizie in particolare per i segni di Aria e di Fuoco. Ma vediamo adesso nel dettaglio le previsioni per ogni segno zodiacali dal 15 al 21 gennaio 2024.

L’oroscopo della settimana dal 15 al 21 gennaio 2024: le previsioni per ogni segno zodiacale

Vediamo insieme l’oroscopo dal 15 al 21 gennaio 2024 per ogni segno zodiacale:

Ariete: settimana non semplice soprattutto dal punto di vista lavorativo, potreste infatti dover affrontare diversi imprevisti. Anche la stanchezza si farà particolarmente sentire. Giornate fortunate mercoledì e giovedì.

settimana non semplice soprattutto dal punto di vista lavorativo, potreste infatti dover affrontare diversi imprevisti. Anche la stanchezza si farà particolarmente sentire. Giornate fortunate mercoledì e giovedì. Toro: ottima settimana da ogni punto di vista, avrete tanta energia in più che vi farà portare a termine con successo ogni compito. In amore tutto bene fino al 20, quando il Sole entrerà in Acquario e potrebbe portare qualche malumore nella coppia.

ottima settimana da ogni punto di vista, avrete tanta energia in più che vi farà portare a termine con successo ogni compito. In amore tutto bene fino al 20, quando il Sole entrerà in Acquario e potrebbe portare qualche malumore nella coppia. Gemelli : la settimana inizierà abbastanza in salita, vi sentirete infatti molto nervosi e farete fatica a portare a termine anche i compiti più semplici. Dal 20 però le cose torneranno a girare nel verso giusto grazie a Sole in Acquario.

: la settimana inizierà abbastanza in salita, vi sentirete infatti molto nervosi e farete fatica a portare a termine anche i compiti più semplici. Dal 20 però le cose torneranno a girare nel verso giusto grazie a Sole in Acquario. Cancro: ancora un pò di pazienza, dal 20 il Sole e Plutone in Acquario vi faranno sentire più forti che mai, sarà come se tutto quello che avete sempre desiderato possa finalmente realizzarsi. Tenete duro!

ancora un pò di pazienza, dal 20 il Sole e Plutone in Acquario vi faranno sentire più forti che mai, sarà come se tutto quello che avete sempre desiderato possa finalmente realizzarsi. Tenete duro! Leone: se Venere vi renderà particolarmente seduttivi e passionale, sul lavoro questa potrebbe essere una settimana piuttosto difficile, tanto che alcuni di voi avranno il desiderio di cambiare lavoro o di trasferirsi altrove.

se Venere vi renderà particolarmente seduttivi e passionale, sul lavoro questa potrebbe essere una settimana piuttosto difficile, tanto che alcuni di voi avranno il desiderio di cambiare lavoro o di trasferirsi altrove. Vergine: settimana molto positiva all’orizzonte, le cose non potrebbero andare meglio sia dal punto di vista lavorativo sia da quello sentimentale. Per i single possibili incontri molto interessanti.

settimana molto positiva all’orizzonte, le cose non potrebbero andare meglio sia dal punto di vista lavorativo sia da quello sentimentale. Per i single possibili incontri molto interessanti. Bilancia: la settimana inizierà all’insegna del nervosismo, sarete più polemici del solito e non sarà facile starvi accanto, Nella seconda parte le cose andranno decisamente meglio, recupererete infatti l’equilibrio perduto.

la settimana inizierà all’insegna del nervosismo, sarete più polemici del solito e non sarà facile starvi accanto, Nella seconda parte le cose andranno decisamente meglio, recupererete infatti l’equilibrio perduto. Scorpione: Venere è dalla vostra parte, per i single potreste incontrare una persona che vi farà perdere la testa. Attenzione però dal 20, il Sole in Acquario potrebbe portare diversi problemi, in particolare sul lavoro.

Venere è dalla vostra parte, per i single potreste incontrare una persona che vi farà perdere la testa. Attenzione però dal 20, il Sole in Acquario potrebbe portare diversi problemi, in particolare sul lavoro. Sagittario : la famiglia sarà al centro di questa settimana, avrete tanta voglia di passare diverso tempo con i vostri cari. L’arrivo del Sole in Acquario dal 20 porterà inoltre tante novità molto interessanti in ogni ambito della vostra vita.

: la famiglia sarà al centro di questa settimana, avrete tanta voglia di passare diverso tempo con i vostri cari. L’arrivo del Sole in Acquario dal 20 porterà inoltre tante novità molto interessanti in ogni ambito della vostra vita. Capricorno: settimana super da ogni punto di vista. In amore le cose procedono a gonfie vele, c’è anche chi avrà voglia di fare il grande passo! Anche sul lavoro, soprattutto dal 20 in poi, arriveranno tante meritate soddisfazioni.

settimana super da ogni punto di vista. In amore le cose procedono a gonfie vele, c’è anche chi avrà voglia di fare il grande passo! Anche sul lavoro, soprattutto dal 20 in poi, arriveranno tante meritate soddisfazioni. Acquario: dopo mesi piuttosto difficili, si avvicina il mese del vostro compleanno, che segnerà anche la svolta per la vostra vita. Sia in ambito lavorativo, sia in ambito sentimentale, ci saranno dei cambiamenti importanti.

dopo mesi piuttosto difficili, si avvicina il mese del vostro compleanno, che segnerà anche la svolta per la vostra vita. Sia in ambito lavorativo, sia in ambito sentimentale, ci saranno dei cambiamenti importanti. Pesci: la settimana inizierà un pò sottotono, vi sentirete infatti piuttosto stanchi e sfiduciati. Le cose dal 20 in poi però cambieranno in meglio, vi sentirete quasi trasformati e pronti per realizzare i vostri sogni.

