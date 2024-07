Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo della settimana dall’8 al 14 luglio 2024, segno per segno.

L’oroscopo della settimana dall’8 al 24 luglio 2024

Nel corso di questa settimana Venere lascerà il segno del Cancro per entrare in quello del Leone, portando con sé tante belle novità per i segni di Fuoco. Il Sole invece continuerà a brillare nel segno del Cancro, portando gioia e serenità ai segni di Acqua. Ma vediamo adesso insieme nel dettaglio l’oroscopo della settimana dall’8 al 14 luglio 2024, per ogni segno zodiacale.

L’oroscopo della settimana, le previsioni dall’8 al 14 luglio 2024 per ogni segno zodiacale

Vediamo insieme l’oroscopo della settimana dall’8 al 14 luglio 2024 segno per segno:

Ariete: ottima settimana all’orizzonte, Venere e Mercurio saranno infatti dalla vostra parte, regalandovi momenti carichi di amore e passione da vivere con il partner, ma anche tante belle soddisfazioni lavorative.

ottima settimana all’orizzonte, Venere e Mercurio saranno infatti dalla vostra parte, regalandovi momenti carichi di amore e passione da vivere con il partner, ma anche tante belle soddisfazioni lavorative. Toro : avete proprio bisogno di una vacanza, questa settimana sarà infatti super stressante, sono diversi gli imprevisti che vi troverete davanti sul lavoro e anche in amore le cose non andranno troppo bene.

avete proprio bisogno di una vacanza, questa settimana sarà infatti super stressante, sono diversi gli imprevisti che vi troverete davanti sul lavoro e anche in amore le cose non andranno troppo bene. Gemelli: settimana all’insegna del divertimento e dell’amicizia. Vi sentirete infatti pieni di energia e voglia di stare in compagnia. Favorite le cene e gli aperitivi tra amici.

settimana all’insegna del divertimento e dell’amicizia. Vi sentirete infatti pieni di energia e voglia di stare in compagnia. Favorite le cene e gli aperitivi tra amici. Cancro: anche se Venere lascerà il vostro segno, questo mese le cose per voi andranno molto bene, da ogni punti di vista. Quindi non lasciatevi scoraggiare da qualche giornata no, come quella di domenica dove sarete super nervosi.

anche se Venere lascerà il vostro segno, questo mese le cose per voi andranno molto bene, da ogni punti di vista. Quindi non lasciatevi scoraggiare da qualche giornata no, come quella di domenica dove sarete super nervosi. Leone: Venere venerdì entrerà nel vostro segno dando il via a un periodo davvero magico per quanto riguarda i sentimenti. Non solo chi è in coppia vivrà momenti unici e indimenticabili, ma ci sono ottime possibilità per i single di incontrare la persona giusta!

Venere venerdì entrerà nel vostro segno dando il via a un periodo davvero magico per quanto riguarda i sentimenti. Non solo chi è in coppia vivrà momenti unici e indimenticabili, ma ci sono ottime possibilità per i single di incontrare la persona giusta! Vergine: settimana così così, la stanchezza si farà sentire, cercate perciò di riposarvi ogni volta che potete. In amore qualche piccola incomprensione con il partner, ma nulla di cui preoccuparsi.

settimana così così, la stanchezza si farà sentire, cercate perciò di riposarvi ogni volta che potete. In amore qualche piccola incomprensione con il partner, ma nulla di cui preoccuparsi. Bilancia: Venere torna a vostro favore regalando a tutti voi momenti carichi di passione e romanticismo. Anzi, ci sarà anche chi sarà finalmente pronto per fare il grande passo! Sul lavoro tutto nella norma.

Venere torna a vostro favore regalando a tutti voi momenti carichi di passione e romanticismo. Anzi, ci sarà anche chi sarà finalmente pronto per fare il grande passo! Sul lavoro tutto nella norma. Scorpione : settimana piuttosto difficile, in particolare dal punto di vista sentimentale. Discussioni e litigi saranno infatti all’ordine del giorno. Sul lavoro le cose andranno un pò meglio.

: settimana piuttosto difficile, in particolare dal punto di vista sentimentale. Discussioni e litigi saranno infatti all’ordine del giorno. Sul lavoro le cose andranno un pò meglio. Sagittario : grazie a Venere che torna favorevole sarà una settimana molto importante soprattutto per chi è single, che potrebbe incontrare qualcuno di molto speciale, capace di far battere forte il cuore.

: grazie a Venere che torna favorevole sarà una settimana molto importante soprattutto per chi è single, che potrebbe incontrare qualcuno di molto speciale, capace di far battere forte il cuore. Capricorno: settimana tranquilla, approfittatene per recuperare le energie dopo un periodo piuttosto stressante. Ottime opportunità lavorative, alcuni di voi potrebbero infatti cambiare lavoro.

settimana tranquilla, approfittatene per recuperare le energie dopo un periodo piuttosto stressante. Ottime opportunità lavorative, alcuni di voi potrebbero infatti cambiare lavoro. Acquario : settimana dove il nervosismo sarà protagonista, possibili discussioni sia con i colleghi sia con il partner. Cercate di passare del tempo in mezzo alla natura, il modo migliore per ritrovare calma e serenità.

: settimana dove il nervosismo sarà protagonista, possibili discussioni sia con i colleghi sia con il partner. Cercate di passare del tempo in mezzo alla natura, il modo migliore per ritrovare calma e serenità. Pesci: grazie a Marte sarete pieni di energia, cercate quindi di sfruttarla al meglio. Sarà nel complesso una settimana positiva sia lavorativamente che sentimentalmente.

L’oroscopo della settimana dall’8 al 14 luglio 2024: i segni più fortunati

Nella settimana che va dall’8 al 14 luglio i segni più fortunati saranno Ariete, Gemelli e Leone! Cercate di approfittarne al meglio! La fortuna invece girerà le spalle ad Acquario, Scorpione e Toro.