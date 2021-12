Il periodo della pandemia di Covid ci ha portato via tanto, ma ci sta anche insegnando tante cose: per esempio a non dare mai nulla per scontato, che siano i propri affetti o cose più materiali, come il lavoro. Ci ha insegnato a dare più valore ai momenti, condivisi o in solitaria.

Tutti insegnamenti che inseriremo nel nostro “bagaglio” in attesa del 2022, quello che viene considerato l’anno della rinascita, un anno caratterizzato da un lento ritorno alla normalità e sicuramente da un modo di vivere la vita più consapevole. Lo dicono anche gli astri! Scopriamo segno per segno, cosa l’oroscopo 2022 ha in serbo per noi.

Oroscopo 2022 segno per segno: Ariete

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, il 2022 sarà un anno importante e soddisfacente soprattutto sul fronte lavorativo.

In amore, ci sarà chi troverà finalmente una stabilità e il momento sarà quello giusto per realizzare il sogno d’amore di una convivenza o di una gravidanza. Il consiglio è quello di essere intraprendenti, il cielo è dalla vostra parte, ma ovviamente dovrete metterci anche del vostro.

Toro

Il 2022 sarà invece caratterizzato dall’instabilità per quelli del segno del Toro, ma non deve essere vissuta come una cosa del tutto negativa. L’instabilità infatti può essere utile per comprendere meglio la direzione da dare alla propria vita. Colpi di fulmine in arrivo, si preparino quindi i single alla ricerca dell’anima gemella! Per quanto riguarda il lavoro invece, bisogna tenersi pronti ad un cambio di regole decisivo.

Gemelli

Per il segno dei Gemelli, il 2022 porterà alla luce molte opportunità legate in particolar modo al duro lavoro fatto negli ultimi mesi. Fortunati anche in amore, i nati sotto questo segno si sentiranno più sicuri di loro stessi e per le coppie questo slancio di fiducia potrebbe significare il raggiungimento di un nuovo importante traguardo.

Cancro

Il 2022 risolverà, nel bene e nel male, alcune questioni aperte per quelli del Cancro. Saranno mesi interessanti e in alcuni casi anche molto produttivi soprattutto per quanto riguarda il campo lavorativo ed economico. Per quanto riguarda la vita di coppia invece, l’anno nuovo arriverà con delle risposte per le coppie in crisi.

Leone

Dopo una partenza un po’ a rilento, il 2022 porterà aria di positività per gli amici del Leone. È quindi il momento giusto per pianificare tutti i cambiamenti che si hanno in programma! Anche in amore e sul lavoro il nuovo anno sarà decisamente un periodo roseo. Ai nati sotto il Leone non resterà altro che essere coraggiosi, cosa che non gli riuscirà difficile essendo una delle caratteristiche più preziose del segno.

Vergine

Per tutti quelli nati sotto il segno della Vergine il 2022 riserverà qualche difficoltà da superare, il che richiederà una buona dose di ottimismo e forza di volontà per ottenere un epilogo più sereno, soprattutto in campo lavorativo. In amore sia chi è già in coppia sia chi invece è single, dovrà portare pazienza. Chi ha già una relazione inoltre, dovrà riservare qualche attenzione in più al proprio partner.

Bilancia

Il 2022 richiederà a quelli nati sotto il segno della Bilancia una presenza maggiore e concreta in ogni campo che caratterizza la propria vita: dal lavoro, all’amicizia, all’amore per poterne cogliere i frutti già durante l’anno. Quello che sta per arrivare è l’anno giusto anche per chi pensa di apportare alcuni cambiamenti, che si tratti di un lavoro, una casa, un investimento o un semplice cambio look.

Scorpione

Per i nati sotto il segno dello Scorpione il 2022 partirà con il botto! Ottime opportunità in vista per quanto riguarda gli affari e anche in amore le cose sembreranno andare a gonfie vele, sia per chi ha già trovato l’anima gemella sia per chi invece la sta ancora cercando. Parola d’ordine? Buttarsi!

Sagittario

Quello del 2022 sarà un anno fortunato e decisamente all’insegna del successo anche per quelli del Sagittario e per chi ha progetti di coppia, come il matrimonio, potrebbe essere il momento giusto. Mesi favorevoli anche per un cambio di aspetto: meglio prendere in considerazione l’iscrizione ad un corso!

Capricorno

Dopo un 2021 un po’ difficile, il 2022 garantirà ai nati sotto il segno del Capricorno il successo sul lavoro e in amore. È quindi il momento giusto per sfruttare tutta questa positività e cambiare alcune vecchie abitudini che non facevano poi così bene a favore di nuove abitudini più sane.

Acquario

Il 2022 potrebbe riservare il podio a quelli dell’Acquario, a patto però che questi si impegnino per coltivare una maggiore autostima. Meglio quindi mettere da parte quel lato decisamente pigro del carattere e fare di tutto per attivare invece quello più creativo, con lo scopo di raggiungere quelli che sono i propri sogni.

Pesci

Moltissime novità in arrivo, per i Pesci, il segno più fortunato dello zodiaco su tantissimi fronti. Il 2022 sarà l’anno giusto per comprare una casa nuova, da prendere da soli o per andare a convivere. Sarà anche un anno caratterizzato da tantissimi successi economici che permetteranno appunto di realizzare qualche sogno nel cassetto.