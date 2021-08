Abbiamo già parlato di alcune linee di gioielli con diamanti più famose e di orologi colorati da sfoggiare durante i mesi estivi. In questo articolo invece vogliamo unire le due cose e parlarvi degli orologi con diamanti più belli proposti dai brand di lusso più famosi.

Con l’estate ormai agli sgoccioli, è arrivato il momento di concedersi il lusso del tempo, letteralmente!

Orologi con diamanti

Ci sono casi in cui basta davvero poco per non passare inosservate, come indossare un bell’orologio al polso. Provare per credere: anche l’outfit più semplice verrà notato per l’eleganza. Tra le proposte delle maison più rinomate spiccano modelli pronti a soddisfare anche i gusti più esigenti, ovviamente, decorati con meravigliosi diamanti.

Sembra inoltre che tra le tendenze della nuova stagione in fatto di orologi ci sia l’oro rosa, un metallo prezioso estremamente femminile che trova l’abbinamento perfetto proprio con i diamanti.

Orologi con diamanti: Montre Limelight Gala di Piaget

Per la sua collezione di orologi, il brand francese Piaget propone il raffinato Montre Limelight Gala. Il cinturino è bianco con fantasia in cocco, mentre il quadrante è in madreperla. Il metallo utilizzato è l’oro rosa ed è arricchito da due file speculari di preziosi diamanti.

Orologi con diamanti: Happy Sport di Chopard

Anche la collezione Happy Sport di Chopard nonostante l’aspetto classico, segue le tendenze scegliendo l’oro rosa rivestito di diamanti che non solo incorniciano l’orologio, ma girano liberi all’interno del quadrante, in pieno stile Chopard. Con un diametro di 33 mm avvolge perfettamente i polsi femminili, senza risultare ingombrante.

Orologi con diamanti: Pasha di Cartier

Sempre in oro rosa e con la lunetta ornata di diamanti anche la proposta di Cartier. Il dettaglio particolare di questo orologio è ben visibile sulla corona, abbellita con uno zaffiro, il cui blu viene ripreso poi anche dalle lancette in acciaio azzurrato.

Orologi con diamanti: Twenty-4 di Patek Philippe

Il Twenty-4 di Patek Philippe è un connubio perfetto tra uno stile moderno e uno più raffinato. Composto in prevalenza da oro e diamanti, ha il quadrante dello stesso materiale ma con effetto satinato al contrario delle cifre, sempre in oro ma con il rivestimento luminescente.

Orologi con diamanti: Tambour Spin Time Air Vivienne di Louis Vuitton

Il Tambour Spin Time Air Vivienne di Louis Vuitton esprime tutta la sua eleganza con il cinturino nero in fantasia cocco in netto contrasto con l’oro rosa e i diamanti che vanno a decorare non solo la cornice, ma anche il quadrante. La sua particolarità sta nell’avere una sola lancetta, mentre le ore sono sostituite dal fiore a quattro punte simbolo della maison che compie dodici rotazioni.

Orologi con diamanti: Seamaster Acqua Terra di Omega

La linea Seamaster Acqua Terra di Omega oltre ad essere estremamente elegante è anche resistente all’acqua fino ai 150 metri di profondità. Anche in questo caso si tratta di un modello in oro, con quadrante in madreperla e con la cornice impreziosita da diamanti, pronti per essere sfoggiati durante una gita in barca verso un’isola esclusiva!