L’olio di ricino si può utilizzare anche sul viso, non solo quindi sui capelli. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i benefici e come usarlo.

Olio di ricino: è perfetto anche per il viso

L’olio di ricino è da tempo un grande alleato per la salute dei nostri capelli, per via delle sua proprietà nutrienti. Poche di voi magari sanno che in realtà l’olio di ricino può essere utilizzato anche sulla pelle del nostro viso. Ma, prima di andare a vedere insieme quali sono tutti i benefici dell’olio di ricino sul viso e come usarlo correttamente, andiamo a definire meglio che cos’è. L’olio di ricino si ottiene dalla spremitura a freddo dei semi di ricino e ha una consistenza densa. Come detto sappiamo tutte che è molto usato per la cura dei capelli, ma anche in ambito alimentare e farmaceutico. Ultimamente però è utilizzato anche per la pelle del viso. Quali sono i benefici? Scopriamolo adesso insieme.

Olio di ricino: i benefici

Come abbiamo appena visto, l’olio di ricino è conosciuto per i suo benefici sui capelli, oltre che per l’uso in ambito alimentare e farmaceutico. Ma vediamo adesso insieme quali sono i benefici dell’olio di ricino sul viso:

Migliora l’elasticità della pelle in quanto stimola la produzione di collagene, è quindi ottimo in particolare per colore che hanno una pelle secca.

della pelle in quanto stimola la produzione di collagene, è quindi ottimo in particolare per colore che hanno una pelle secca. Grazie alla barriera protettiva mantiene l’ idratazione della pelle.

Ha proprietà anti batteriche perciò è ottimo da usare per combattere brufoli e imperfezioni. E’ indicato infatti per coloro che hanno la pelle grassa.

e imperfezioni. E’ indicato infatti per coloro che hanno la pelle grassa. L’olio di ricino sul viso è anche un ottimo anti-age , in quanto contiene proprietà rimpolpanti che lo rendono ottimo per il trattamento delle rughe. Svolge quasi un azione lifting.

, in quanto contiene proprietà rimpolpanti che lo rendono ottimo per il trattamento delle rughe. Svolge quasi un azione lifting. Rende la pelle più uniforme e compatta e la fa quindi apparire più giovane. Questi sono quindi i benefici dell’olio di ricino sul viso, vediamo ora come usarlo.

Olio di ricino: come usarlo

Dopo aver visto quelli che sono i benefici sul viso dell’olio di ricino, andiamo a vedere insieme come usarlo al meglio. Innanzitutto, essendo l’olio di ricino molto denso, è meglio diluirlo un pò con dell’olio di mandorla o di jojoba. L’olio di ricino va applicato sul viso dopo l’applicazione della crema idratante, al fine proprio di sigillare l’idratazione. Il consiglio però è quello di acquistare dei prodotto che contengano già la giusta quantità di olio di ricino invece che applicare quello pure sulla pelle del viso. Inoltre è bene fare comunque una prova su una piccola parte del viso al fine di vedere che la pelle non si irriti. Quindi, in poche parole l’olio di ricino porta sicuramente degli ottimi benefici anche sulla pelle del viso e non solo sui capelli, però è bene usarlo con prudenza e in piccole quantità. L’olio di ricino, tra l’altro, è ottimo anche da usare sulle sopracciglia diradate, in quanto può contribuire al loro rinfoltimento e rafforzamento.