Un look audace per le festività

Noah Lyles, il noto velocista americano, ha deciso di entrare nel clima festivo con un nuovo look che non passa inosservato. Con le festività in pieno svolgimento, la sua pettinatura intrecciata riflette non solo il suo stile vibrante, ma anche la sua passione per la moda. Lyles ha sempre dimostrato di non avere paura di sperimentare con il proprio aspetto, sia dentro che fuori dal campo, e questa volta ha optato per un’acconciatura creativa che esprime la sua personalità unica.

Dettagli della pettinatura

La nuova pettinatura di Lyles è caratterizzata da intricate trecce realizzate con grande precisione, creando un look audace e strutturato. Le trecce, tirate indietro in modo ordinato, si dividono in sezioni più piccole che si fondono armoniosamente. Questo stile non solo mette in risalto il suo viso, ma aggiunge anche un tocco di eleganza al suo outfit festivo. In un video condiviso su Instagram, Lyles ha mostrato il suo nuovo look mentre indossava una maglietta blu e jeans a fantasia, completando il tutto con un collare a dog tag e diversi braccialetti.

Momenti di festa e allenamento

Recentemente, Lyles è stato avvistato al Universal Orlando Resort, dove ha trascorso del tempo di qualità con la sua fidanzata Junelle Bromfield e altri membri della famiglia. Durante la loro avventura natalizia, hanno partecipato alla parata delle festività di Universal, godendo delle giostre e assaporando bevande a tema Harry Potter. Condividendo un video della loro giornata, Lyles ha anche dato un’anteprima della sua preparazione per la stagione 2025, mostrando il suo impegno e la sua determinazione. Il velocista ha iniziato il suo allenamento con routine di riscaldamento che includevano corse in collina e giri cronometrati, dimostrando che, nonostante il divertimento, la sua carriera sportiva rimane una priorità.