In onda nella prima serata di lunedì 2 maggio 2022 su Rai 1 la quinta puntata di Nero a metà, serie italiana ormai un cult. Ancora una volta i protagonisti saranno Claudio Amendola nei panni del commissario Carlo e Miguel Gobbo Diaz, nei panni del vice ispettore, impegnati questa volta a scoprire l’identità dell’assassino di Clara.

Ecco alcune anticipazioni della quinta puntata.

Nero a metà 3: tutte le anticipazioni della quinta puntata

Il primo episodio che andrà in onda il 2 maggio si intitola Colpevoli omissioni. Alla fine della scorsa puntata, Carlo e Malik trovano a malincuore il cadavere di Clara dentro a un capannone. Il nuovo episodio inizia con Alba, sua sorella Alice e Federico che si recano nel luogo in cui è stato ritrovato il cadavere di Clara.

Iniziano, così, le indagine per scoprire la vera identità dell’assassino di Clara. Malik, non fidandosi di Federico, inizia a fare delle indagini sul ragazzo senza però dire niente ad Alba. Nel frattempo alla centrale di polizia entra un ragazzo mal ridotto e in fin di vita che prima ancora che possa dire il nome di colui che l’ha ridotto così, muore nelle braccia di Bragadin. Intanto, le indagini sull’alleato di Pugliani, Calzola, proseguono e conducono a nuove piste.

Infatti la ricerca conduce ad una misteriosa cassetta di sicurezza. Carlo, scopre che Suleyman aveva una figlia e con l’aiuto di Ottavia si mette sulle tracce di questa ragazza. Il secondo episodio si intitola Ah l’amore, l’amore. Le indagini di Ottavia e Spartaco continuano, inducendo alcune volte i due poliziotti su strade sbagliate. Un giorno un ragazzino lascia uno strano oggetto appoggiato sullo scooter di Ottavia. I due poliziotti, così, scoprono una terribile verità su Pugliani. Oltre a spacciare droga, quest’ultimo sfruttava i bambini per trasportarla. Il flirt tra Carlo e Giula Trevi sembra avere un seguito anche se i due poliziotti si ripromettono di non farsi delle grandi aspettative. Un’altra fiamma pare riaccendersi, stiamo parlando di quella tra Malik ed Alba. La puntata si conclude con la scoperta all’interno di un armadio di un cadavere di una donna. Subito dopo questo ritrovamento, le indagini porteranno l’intera squadra ad una scoperta sconcertante.

Dove vedere Nero a metà

Come abbiamo detto all’inizio dell’articolo, per vedere la serie in diretta basta sintonizzarvi ogni lunedì sera, sul canale di Rai 1 intorno alle 21.25. Se invece siete a cena e non riuscite a vedere la puntata in diretta, la potrete guardare in streaming sulla piattaforma di RaiPlay disponibile gratuitamente previa registrazione con la vostra e-mail.