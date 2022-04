In onda nella prima serata di lunedì 25 aprile 2022 torna su Rai 1 la quarta puntata di Nero a metà, arrivata ormai alla terza stagione. Ancora una volta i protagonisti saranno Claudio Amendola nei panni del commissario Carlo e Miguel Gobbo Diaz, nei panni del vice ispettore, impegnati in nuove indagini.

Nell’attesa ecco alcune anticipazioni che siamo riusciti a trovare sulla quarta puntata.

Nero a metà: tutte le anticipazioni della quarta puntata

Il primo episodio che andrà in onda il 25 aprile si intitola Per te. In questa puntata proseguono le indagini sulla scomparsa di Clara, la moglie di Guerrieri che è riuscita a fuggire dal carcere. Il commissario Carlo e l’agente Malik, dopo aver avanzato diverse ipotesi, scoprono che Clara ha ritirato un trolley a un deposito bagagli pochi giorni prima.

Capiscono che la donna è coinvolta nello spaccio e che sta facendo da corriere per Alfio Pugliani. Parallelamente, il commissario Guerrieri e la sua squadra devono affrontare un nuovo caso: devono trovare in fretta un pericoloso bombarolo che sta mettendo in pericolo Roma. Nel frattempo l’informatrice di Guerrieri, Ottavia scopre delle notizie su Suleyman Dakka che ha sottratto da casa di Spartaco, agente della Narcotici. Giulia Trevi, capo della narcotici, scopre il luogo per il prossimo scambio di droga con Pugliani.

Cantabella è in grave pericolo. Il secondo episodio si intitola Separazioni. La sovrintendente, Cinzia Repola riceverà una notizia che la sconvolgerà. Nel frattempo il commissario e la sua squadra indagano su uno dei complice di Pugliani che è stato trovato morto. Tutti gli agenti sono sicuri che questo uomo, di cui non si conosce il nome, è colui che ha accompagnato Clara fuori dal carcere prima che quest’ultima fuggisse. Il medico legale, Caterina, torna a Roma per riappacificarsi con Lorenzo Bragadin ma capisce subito che non c’è alcuna possibilità di tornare insieme.

Dove vedere Nero a metà

Come abbiamo detto all’inizio dell’articolo, per vedere la serie in diretta basta sintonizzarvi ogni lunedì sera, sul canale di Rai 1 intorno alle 21.25. Se invece siete a cena e non riuscite a vedere la puntata in diretta, la potrete guardare in streaming sulla piattaforma di RaiPlay disponibile gratuitamente previa registrazione con la vostra e-mail.