Il nuovo item fashion da avere assolutamente nel proprio armadio è la bar jacket. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i modelli di tendenza per queste stagioni fredde.

Bar jacket: è il nuovo item fashion da avere nell’armadio

Non è un blazer, non è una giacca ma è il capo must have di questo autunno inverno 2024 2025. Si tratta della bar jacket, ovvero quell’iconico capo dalla forma a clessidra che sta piano piano conquistando tutte, celeb comprese. Diciamo che sì, assomiglia al blazer ma molto più elegante e soprattutto in grado di disegnare perfettamente la silhouette. La prima volta che abbiamo visto la bar jacket è stato nel 1947 grazie a Christian Dior che ha voluto proprio creare questo capo per esaltare la silhouette femminile. Oltre alla forma a clessidra, la caratteristica principale della bar jacket è la vita stretta. Come detto diverse celeb hanno cominciato a sfoggiare la bar jacket, a testimonianza di quanto sia oggi di tendenza. Stiamo parlando di Zendaya, Rihanna, Gigi e Bella Hadid e Taylor Russel. Insomma, la bar jacket è il capo must have dell‘autunno inverno 2024 2025! Prima di andare a vedere insieme qualche esempio di outfit da cui prendere ispirazione, vediamo insieme quali sono i modelli di bar jacket di tendenza.

Bar jacket: i modelli di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, l’item fashion must have dell’autunno inverno 2024 2025 è la bar jacket, quel capo a metà strada tra un blazer e una giacca, ma in grado di esaltare al massimo la silhouette femminile. Vediamo adesso quali sono i modelli di tendenza di queste stagioni fredde:

Bar jacket nera: per un evento formale ed elegante, la bar jacket nera è la scelta perfetta. Femminile e chic, non può proprio mancare nel nostro armadio.

per un evento formale ed elegante, la bar jacket nera è la scelta perfetta. Femminile e chic, non può proprio mancare nel nostro armadio. Bar jacket con cintura : un altro modello di grande tendenza è la bar jacket con cintura in vita, perfetta da indossare nella vita di tutti i giorni.

: un altro modello di grande tendenza è la bar jacket con cintura in vita, perfetta da indossare nella vita di tutti i giorni. Bar jacket con bottone singolo : assomiglia moltissimo al classico blazer, ma è più stretta in vita, perfetta quindi per esaltare la silhouette.

: assomiglia moltissimo al classico blazer, ma è più stretta in vita, perfetta quindi per esaltare la silhouette. Bar jacket spalle XL : è il modello più eccentrico, perfetto soprattutto per le donne alte.

: è il modello più eccentrico, perfetto soprattutto per le donne alte. Bar jacket colorata: per chi ama osare ecco la bar jacket colorata, per dare quel tocco di colore in più a queste stagioni fredde. Perfetta per uno stile casual.

Bar jacket: come indossarla al meglio

Dopo aver visto quali sono i modelli di bar jacket di tendenza per questo autunno inverno 2024 2025, vediamo insieme qualche idea di outfit: