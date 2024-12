Come affrontare al meglio i pranzi e le cene di Natale e Capodanno 2024? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, qualche idea di menù.

Natale e Capodanno 2024: come affrontare al meglio i pranzi e le cene

Natale e Capodanno sono due giorni speciali da passare con la famiglia e con gli amici. Anche se ci sono ancora diverse persone che preferiscono il ristornate, sia per il cenone di Capodanno che per il pranzo di Natale, molti invece scelgono di festeggiare a casa, preparando quindi pranzi e cene. La domanda è sempre la stessa: cosa mettiamo in tavola quest’anno? Ora andremo infatti a vedere insieme quali sono gli alimenti consigliati e che non possono proprio mancare, facendo comunque attenzione a mettere in tavola cibi sani, quindi anche frutta e verdura, rigorosamente di stagione.

Natale e Capodanno 2024, come affrontare al meglio pranzi e cene: ecco cosa mangiare

Fermo restando che è giusto in occasioni come il Natale e il Capodanno trasgredire un pò, mangiando quindi più del solito e non rifiutare qualche dolce in più, è anche bello, se siete voi a dover preparare pranzi o cene, offrire ai vostri ospiti un menù sano, fatto quindi anche di frutta e verdura, rigorosamente di stagione. Vediamo quindi adesso insieme alcuni alimenti consigliati da aggiungere al nostro menù di Natale e/o di Capodanno:

Frutta: la frutta non può, anzi non deve mancare. Come detto è altamente consigliabile mettere sulla tavola dei frutti di stagione, quindi via libera ai kiwi, all’ananas, ai mandarini, alle arance, al melone invernale, alla frutta secca, come noci e mandorle. Anche datteri e litchi sono ottimi da mettere sulla tavola.

la frutta non può, anzi non deve mancare. Come detto è altamente consigliabile mettere sulla tavola dei frutti di stagione, quindi via libera ai kiwi, all’ananas, ai mandarini, alle arance, al melone invernale, alla frutta secca, come noci e mandorle. Anche datteri e litchi sono ottimi da mettere sulla tavola. Verdura: così come non può mancare la frutta, non può mancare la verdura di stagione. Qui siamo fortunati, perché sono davvero tante le verdure invernali, quindi avete ampia scelta. Sì alla barbabietola, al broccolo, ai cavoli, al finocchio, ai carciofi, alle carote, al porro, al radicchio, al sedano, alla rapa, agli spinaci, al topinambur e alla zucca. Potete davvero sbizzarrivi, scegliete un paio di verdure e cercate online qualche ricetta sfiziosa, così stupirete tutti e in più mangerete anche cibo sano!

così come non può mancare la frutta, non può mancare la verdura di stagione. Qui siamo fortunati, perché sono davvero tante le verdure invernali, quindi avete ampia scelta. Sì alla barbabietola, al broccolo, ai cavoli, al finocchio, ai carciofi, alle carote, al porro, al radicchio, al sedano, alla rapa, agli spinaci, al topinambur e alla zucca. Potete davvero sbizzarrivi, scegliete un paio di verdure e cercate online qualche ricetta sfiziosa, così stupirete tutti e in più mangerete anche cibo sano! Pesce e carne : un secondo ovviamente non può mancare sulla tavola, il pesce è senza dubbio più salutare, quindi il consiglio è un bel secondo di pesce e magari qualche affettato come antipasto.

: un secondo ovviamente non può mancare sulla tavola, il pesce è senza dubbio più salutare, quindi il consiglio è un bel secondo di pesce e magari qualche affettato come antipasto. Legumi: le lenticchie sono quasi sempre la scelta per il cenone di Capodanno, fanno benissimo e dicono portino anche fortuna! Quindi perché non farle?

le lenticchie sono quasi sempre la scelta per il cenone di Capodanno, fanno benissimo e dicono portino anche fortuna! Quindi perché non farle? Dolci: come detto non si non trasgredire un pò a Natale e Capodanno, un dolce quindi non può mancare, che sia panettone o pandoro o una torta fatta in casa.

Natale e Capodanno 2024, come affrontare al meglio i pranzi e le cene: e la dieta?

Come detto trasgredire un pò i giorni di Natale e Capodanno ci sta, non bisogno sentirsi certo in colpa, anche se si è a dieta. Il consiglio è comunque quello di non esagerare e soprattutto di non rimanere fermi durante le feste, l’attività fisica va fatta regolarmente e gli altri giorni è bene mangiare sano. Inoltre non dimenticatevi di bere sempre tanta acqua.