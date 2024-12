Il frutto alleato di stagione è il melograno. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono tutti i suoi benefici.

Melograno: prezioso alleato di stagione

Per stare bene è fondamentale mangiare in maniera sana e, per farlo, la frutta e la verdura sono importantissime, infatti bisognerebbe mangiare almeno 5 porzioni al giorno tra frutta e verdura. La frutta e la verdura però è bene che siano di stagione e, per questo autunno, il super food che non può mancare è il melograno. Il melograno è un frutto che fa davvero benissimo, porta al nostro organismo davvero molti benefici, che adesso andremo a vedere insieme.

Melograno: i benefici

Il melograno o meglio la melagrana, è un frutto di colore rosso che al suo interno contiene dei chicchi, dal gusto dolce e acidulo. Questi chicchi, come detto, hanno davvero tanti benefici e per questo quando è di stagione sarebbe bene introdurlo nella nostra dieta quotidiana. Ma, quali sono i benefici del melograno? Andiamo a scoprirli insieme:

Sistema immunitario : il melograno rinforza il sistema immunitario e aiuta il nostro copro a proteggersi dai classici malanni di stagione.

: il melograno rinforza il sistema immunitario e aiuta il nostro copro a proteggersi dai classici malanni di stagione. Cervello: questo frutto protegge anche il nostro cervello.

questo frutto protegge anche il nostro cervello. Mucosa gastrica : il melograno è in grado di proteggere la barriera della mucosa gastrica grazie alle sue proprietà anitbatteriche e antinfiammatorie.

: il melograno è in grado di proteggere la barriera della mucosa gastrica grazie alle sue proprietà anitbatteriche e antinfiammatorie. Capacità cognitive: è ottimo anche perché migliora le nostre capacità cognitive, è un grande alleato della memoria.

è ottimo anche perché migliora le nostre capacità cognitive, è un grande alleato della memoria. Muscoli e ossa: sostiene anche i muscoli e le ossa grazie alla sua elevata quantità di calcio e polifenoli.

sostiene anche i muscoli e le ossa grazie alla sua elevata quantità di calcio e polifenoli. Malattie: il melograno riduce anche il rischio di alcune malattie come quelle cardiovascolari e abbassa anche la pressioni arteriosa.

il melograno riduce anche il rischio di alcune malattie come quelle cardiovascolari e abbassa anche la pressioni arteriosa. Colesterolo: contrasta la produzione di colesterolo cattivo e accelera le funzioni metaboliche.

contrasta la produzione di colesterolo cattivo e accelera le funzioni metaboliche. Umore : è ottimo anche per migliorare l’umore in quanto ricco di estrogeni.

: è ottimo anche per migliorare l’umore in quanto ricco di estrogeni. Pelle: contribuendo alla formazione del collagene, il melograno è ottimo anche per la salute della nostra pelle. Questo frutto aiuta a ridurre le rughe e le macchie cutanee.

Melograno: consigli utili

Dopo aver visto quali sono tutti i benefici del melograno, o meglio della melagrana, andiamo a vedere come introdurlo nella nostra alimentazione e nella nostra skincare, visto che fa benissimo anche alla nostra pelle:

Alimentazione : oltre a mangiare i semini così come sono, magari mettendoli dentro a insalata o macedonie, si possono preparare anche degli smoothies, ovvero dei frullati con frutta o verdura, super sani e soprattutto ottimi alleati contro i malanni di queste stagioni fredde.

: oltre a mangiare i semini così come sono, magari mettendoli dentro a insalata o macedonie, si possono preparare anche degli smoothies, ovvero dei frullati con frutta o verdura, super sani e soprattutto ottimi alleati contro i malanni di queste stagioni fredde. Skincare: come detto il melograno fa benissimo anche alla nostra pelle, soprattutto perché stimola la produzione di collagene. Sul mercato esistono diversi sieri, creme, lozioni corpo eccetera a base di melograno, in grado di donare alla pelle un aspetto più sano e radioso, oltre che idratandola al meglio.

Insomma, il melograno fa davvero benissimo, sia al nostro organismo, sia alla nostra pelle. Introdurlo nella skincare e nella dieta quotidiana, quando è di stagione, è quindi un’ottima cosa da fare!