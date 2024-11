Le carote sono una verdura molto nutriente e dalle tante proprietà. Vediamo insieme quali sono i benefici, i miti da sfatare e infine qualche consiglio su come cucinarle al meglio.

Carote: i benefici

Le carote sono un alimento ricco di proprietà nutritive e che apporta numerosi benefici al nostro organismo. Le carote sono ricche di luteina, ovvero un antiossidante molto potente coinvolto nella funzione visiva, e di beta carotene, ovvero quella molecola che appartiene al gruppo dei carotenoidi, responsabile del colore arancione e precursore della Vitamina A. Ma vediamo insieme quali sono i benefici delle carote:

Azione antiossidante: contrastano la comparsa dei radicali liberi che possono danneggiare le cellule del nostro corpo.

contrastano la comparsa dei radicali liberi che possono danneggiare le cellule del nostro corpo. Fonte di Vitamina A , poiché il nostro corpo può convertire il beta carotene in Vitamina A, vitamina coinvolta in azioni biologiche fondamentali per la nostra salute. La Vitamina A si trova generalmente in alimenti di origine animale, perciò l’assumere frutta e verdura con beta carotene è ancora più importante per chi segue una dieta vegana o vegetariana.

, poiché il nostro corpo può convertire il beta carotene in Vitamina A, vitamina coinvolta in azioni biologiche fondamentali per la nostra salute. La Vitamina A si trova generalmente in alimenti di origine animale, perciò l’assumere frutta e verdura con beta carotene è ancora più importante per chi segue una dieta vegana o vegetariana. Fanno bene alla vista : in quanto il beta carotene può essere convertito in retinolo che, a sua volta, viene convertito in acido retinoico.

: in quanto il beta carotene può essere convertito in retinolo che, a sua volta, viene convertito in acido retinoico. Proprietà immunomodulatorie : importanti per la corretta funzione del sistema immunitario .

: importanti per la corretta funzione del . Aiutano a prevenire le scottature solari in individui con pelle sensibile.

in individui con pelle sensibile. Aiutano a prevenire bronchite e difficoltà respiratorie in individui fumatori .

. Aiutano a ridurre il rischio di morire a causa della gravidanza.

Aiutano a prevenire la cecità notturna e la cataratta .

. Possono aiutare a ridurre il rischio di contrarre alcune forme di tumore , come quello alla prostata.

, come quello alla prostata. Favoriscono la salute della pelle , poiché favoriscono la produzione di collagene.

, poiché favoriscono la produzione di collagene. Favoriscono la digestione in quanti ricche di fibre.

in quanti ricche di fibre. Favoriscono la salute delle ossa grazie alla presenza di Vitamina K.

grazie alla presenza di Vitamina K. Riduce la comparsa di malattie cardiovascolari grazie all’alto contenuto di fibre e antiossidanti.

Insomma, le carote portano davvero tanti benefici al nostro organismo, quindi è essenziale introdurle nella nostra dieta quotidiana. Ma vediamo insieme quali sono invece i miti da sfatare.

Carote: i miti da sfatare

Abbiamo appena visto quelli che sono i benefici delle carote. C’è però un mito da sfatare, ovvero quello relativo alle loro foglie, perché sì, le loro foglie non vanno scartate perché oltre a essere commestibili sono anche ricche di proprietà e nutrienti! Contengono ad esempio potassio, vitamina K e calcio. Si possono mangiare sia crude sia cotte, l’importante è che le laviate con cura togliendo bene tutta la terra.

Carote: consigli in cucina

Come abbiamo visto le carote sono un alimento davvero super per via delle loro tante proprietà nutrizionali. Vediamo insieme qualche consiglio utile in cucina: