Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, alcune idee di nail art per sfoggiare unghie super cool questo Natale 2024.

Nail art unghie Natale 2024

Natale è alle porte, è tempo quindi di pensare a come addobbare le nostre unghie per essere super cool. Decorare le unghie è per tante di noi qualcosa di irrinunciabile, in particolare per occasioni speciale come ad esempio il Natale. Un modo per mettere in risalto le proprie mani e anche per svelare qualcosa della propria personalità. Prima di andare a vedere insieme qualche idea di nail art vediamo quali sono i colori unghie di tendenza per Natale 2024.

Nail art unghie Natale 2024: i colori di tendenza

Prima di vedere alcune idee di nail art da copiare per questo Natale 2024, vediamo quali sono i colori di tendenza. Anche quest’anno abbiamo principalmente tre colori, ovvero il rosso, il verde e l’oro, tutti e tre colori perfetti da sfoggiare nel periodo natalizio. Il rosso, inoltre, può essere declinato in diverse sfumature, dal classico rosso rubino al rosso ciliegia. Il verde è il simbolo della speranza, mentre l’oro dell’abbondanza ed è un colore perfetto da aggiungere per dare quel tocco chic in più alle nostre unghie. In questo Natale 2024 di tendenza anche il blu notte, il viola, il grigio, il nero e anche il rosa. Ricordatevi sempre che per realizzare una manicure perfetta, è molto importante utilizzare smalti o gel che siano di alta qualità, ricordarsi di mettere prima uno smalto base protettivo e rinforzante, applicare almeno due strati di smalto affinché il colore sia più intenso e uniforme e infine applicare un top coat al fine di proteggere lo smalto e conferirgli un finish super brillante.

Nail art unghie Natale 2024: idee da copiare subito

Vediamo ora insieme qualche idea di nail art da copiare per questo Natale 2024:

Con fiocchi di neve : un’idea super cool è la nail art con i fiocchi di neve. Per realizzarle è necessario un dotter, mentre per l’effetto ghiaccio bisogna utilizzare diverse vernici. Oppure si può decidere di usare lo smalto bianco e poi tracciare sopra con il dotter dei piccoli cerchi, che sembreranno proprio i segni lasciati dai pattini sul ghiaccio. Insomma, una nail art a tema Natale davvero super!

: un’idea super cool è la nail art con i fiocchi di neve. Per realizzarle è necessario un dotter, mentre per l’effetto ghiaccio bisogna utilizzare diverse vernici. Oppure si può decidere di usare lo smalto bianco e poi tracciare sopra con il dotter dei piccoli cerchi, che sembreranno proprio i segni lasciati dai pattini sul ghiaccio. Insomma, una nail art a tema Natale davvero super! Candy cane: un’altra idea super cool è quella delle unghie candy cane, ovvero ispirate ai classici bastoncini di zucchero bianchi e rossi. Unghie divertenti ma allo stesso tempo anche eleganti e che di certo non passeranno inosservate! Il motivo bianco e rosso va disegnato ai lati dell’unghia, il colore centrale deve essere a tinta unita.

un’altra idea super cool è quella delle unghie candy cane, ovvero ispirate ai classici bastoncini di zucchero bianchi e rossi. Unghie divertenti ma allo stesso tempo anche eleganti e che di certo non passeranno inosservate! Il motivo bianco e rosso va disegnato ai lati dell’unghia, il colore centrale deve essere a tinta unita. Stickers: se volete un design ancora più natalizio potete acquistare i tanti stickers disponibili, tra omini di marzapane, alberi di natale, renne, babbi Natale e cosi via.

se volete un design ancora più natalizio potete acquistare i tanti stickers disponibili, tra omini di marzapane, alberi di natale, renne, babbi Natale e cosi via. French Manicure: per unghie super eleganti, potete anche scegliere la French Manicure. Smalto rosso e lunette cromate. Il risultato è una manicure elegante, natalizia, ma senza eccessi.

E voi, quale di queste nail art siete pronte a sfoggiare per questo Natale 2024?