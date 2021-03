La primavera è ormai arrivata e già da qualche tempo le giornate si sono allungate e le temperature alzate. Quindi, cosa ci manca? Iniziare ad indossare capi più leggeri e colorati. Ecco qui di seguito tutti i must have per la primavera 2021 da avere assolutamente.

I capi must have primavera 2021

Una volta scoperte le borse e le scarpe di moda e che anche il colore di tendenza per questa primavera è il Raspberry Sorbet, possiamo passare ai capi must have. Ma non parliamo di quelli più cool che cambiano di stagione in stagione, piuttosto di quelli cult che tendiamo a conservare come pezzi forti nell’armadio e ad usare sempre. In altre parole, quelli che non passano mai di moda, i veri must che attraversano le generazioni.

Vediamo i migliori in una carrellata qui di seguito:

Trench

Il trench è forse il capo più iconico di sempre, simbolo di eleganza e classicità per eccellenza. Domina le passerelle di anno in anno, declinandosi in diverse varianti e in diverse tipologie. Gli stilisti lo hanno reso sempre più versatile, abbinandolo ad elementi di contrasto e a mood differenti. Come indossarlo? Con tutto, sia con tailleur e abiti rigorosi per il lavoro, sia con jeans e sneakers per il tempo libero.

Blazer

Anch’esso simbolo di classicità e rigore, il blazer è un altro capo must da avere assolutamente nell’armadio. Il suo bello? Essere versatile: si può infatti indossare sotto a trench e cappotti leggeri oppure renderlo il capospalla principale. Con tubini e gonne oppure con jeans e magliette. Negli anni, è stato reso sempre più destrutturato ed estraneo a linee rigide, proprio per assecondare la sua natura versatile. Lo si può infine abbinare in diversi stili e modi a seconda del contesto. Provare per credere:

Maglia a righe

Diciamocelo chiaro e tondo, la maglia a righe, come la t-shirt bianca o nera, è la maglietta basic per eccellenza, che non delude mai. La possiamo sfoggiare in diverse occasioni d’uso, con jeans, shorts, gonne svasate, salopette e anche sotto a vestiti svolazzanti. Bisogna per forza averne una nell’armadio, a portata di mano pronta qualsiasi evenienza!

Pantaloni cargo

Non a tutte piacciono e (si pensa) non a tutte stanno bene, ma i pantaloni cargo sono quel tipo di pants che salva la vita in ogni caso. Valida alternativa ai classici jeans, si possono indossare sia in maniera casual che elegante. Nel primo caso, con una bella sneaker, una t-shirt e un chiodo di pelle o una denim jacket. Nel secondo caso, con una décolleté, una camicetta bianca e un blazer destrutturato. Sceglieteli sui toni del verde camouflage, è di super tendenza!

Camicetta bianca

E vogliamo parlare della camicetta bianca? Insieme al blazer e al trench, è simbolo di eleganza e classicità per eccellenza, quel capo che non può mai mancare nel nostro guardaroba. Perché anche quando non sappiamo cosa mettere, prendiamo una shirt total white e la abbiniamo ad un jeans e abbiamo creato un outfit! Però, grazie ai tempi che cambiano, anch’essa è stata semplificata sempre più, “svecchiandola” e “sdoganandola” dalla sua veste più rigorosa e rendendola più versatile e informale.

Denim jacket

La giacca in jeans è un altro capo must per la primavera che gli stilisti e i brand ce lo ripropongono sempre, di stagione in stagione. In effetti, non stanca mai e può servire all’occorrenza. Lo preferite in versione mini oppure in versione maxi e over?

Chemisier dress

E last but not least, abbiamo lo chemisier dress, una sorta di abito semi svasato e semi aperto in tessuto leggero che non può mancare in primavera con la bella stagione. Da abbinare con tacchi, bikers o sandali bassi, il bello di questo abito è che si può indossare lui da solo oppure sopra e aperto a pantaloni e t-shirt. Va bene per tutte le fisicità perché slancia la figura e le dona quel senso di ricercatezza che non guasta. Voi come lo preferite?