Montegrotto Terme: autunno e inverno tra benessere e scoperta del territorio

Situata nel cuore dei Colli Euganei, Montegrotto Terme è una meta conosciuta a livello nazionale per le sue fonti termali di antica tradizione, ideali per trattamenti terapeutici e percorsi di benessere. Le acque termali della zona sono salso-bromo-iodiche e le loro le proprietà curative già dall’epoca romana, vengono utilizzate oggi per trattamenti che comprendono fangoterapia, inalazioni e balneoterapia. La temperatura delle acque alla fonte raggiunge quasi i 90 °C. La presenza delle terme a Montegrotto rende questa località un luogo ideale per un periodo di relax e benessere in qualsiasi periodo dell’anno, ma in particolare nei mesi autunnali e invernali.

Dove soggiornare a Montegrotto Terme?

Per il vostro soggiorno relax a benessere potreste prendere in considerazione l’Hotel Garden Terme, elegante struttura 4 stelle superior convenzionata con l’ASL e che, tra gli altri, offre servizi medico-sanitari erogati da medici e da operatori qualificati.

L’autunno a Montegrotto Terme

Oltre alle classiche cure termali e ai servizi dedicati al benessere psicofisico, come massaggi, percorsi di idroterapia e programmi di riabilitazione motoria, un soggiorno autunnale a Montegrotto Terme offre anche l’occasione di piacevoli e rilassanti escursioni all’aperto sui Colli Euganei, approfittando delle temperature miti e del paesaggio colorato dalle tinte autunnali. Per chi cerca una vacanza invernale all’insegna del benessere, le strutture termali di Montegrotto rimangono aperte anche nei mesi più freddi, offrendo piscine termali interne ed esterne riscaldate, saune e hammam.

Escursioni culturali nei dintorni

La felice posizione di Montegrotto Termie consente di raggiungere facilmente diverse attrazioni turistiche e naturalistiche. A pochi minuti di auto si trovano i suggestivi borghi medievali di Arquà Petrarca, dove il poeta Francesco Petrarca trascorse i suoi ultimi anni, e Monselice, che offre percorsi storici e naturalistici di rilievo. Un’altra meta di interesse è l’Abbazia di Praglia, un antico monastero benedettino che merita una visita per il suo chiostro e la biblioteca storica.

Per chi desidera fare un’escursione in una città più grande, Padova si trova a meno di 30 minuti di auto. Qui si possono visitare la Cappella degli Scrovegni, affrescata da Giotto, la Basilica di Sant’Antonio e il Caffè Pedrocchi, il più antico e famoso caffè storico della città di Padova. Anche la città di Este, con il suo castello e museo archeologico, rappresenta una piacevole destinazione autunnale raggiungibile in meno di mezz’ora.

Inverno a Montegrotto: mercatini ed eventi natalizi

Durante il periodo invernale, Montegrotto e i comuni limitrofi ospitano eventi natalizi di vario genere. Padova, con il suo mercatino natalizio cittadino offre artigianato, decorazioni e specialità locali, il tutto avvolto in un’atmosfera festiva. Anche la vicina Abano Terme organizza attività natalizie con mercatini, spettacoli di luci e concerti. Questi eventi arricchiscono la stagione invernale, offrendo momenti di svago e intrattenimento a pochi minuti dalle strutture termali di Montegrotto.

Le attrazioni di Montegrotto

Durante i mesi invernali, Montegrotto rimane una meta ideale per chi cerca un ambiente tranquillo e rilassante. Per quanto riguarda le attrazioni più specificamente locali, sono di un certo interesse gli scavi romani che si trovano lungo la via principale del paese. Altre attrazioni sono la Casa delle Farfalle (un percorso nel quale si ha l’opportunità di ammirare centinaia di farfalle, pappagalli e altri animali) e il Bosco delle Fate, ubicato internamente a un bellissimo parco alberato.