Cos’è la sextortion e come si manifesta

La sextortion è una forma di estorsione sessuale che avviene principalmente online, dove le vittime vengono minacciate di vedere diffuso materiale intimo se non soddisfano le richieste del ricattatore. Questo fenomeno, purtroppo, è in costante aumento e colpisce persone di tutte le età, dai 18 ai 75 anni, infrangendo stereotipi e pregiudizi. Le vittime possono trovarsi in situazioni di vulnerabilità, spesso adescate tramite social media o app di incontri, dove i ricattatori utilizzano profili falsi e tecniche di manipolazione psicologica per guadagnare la loro fiducia.

Le conseguenze psicologiche della sextortion

Le conseguenze della sextortion non si limitano al momento del ricatto. Le vittime possono sperimentare un ampio spettro di danni psicologici, che vanno dall’ansia e insonnia a forme più gravi come il Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD). Questo disturbo può manifestarsi in una condizione nota come “perpetual trauma loop”, dove la costante minaccia di esposizione del materiale compromettente riapre ferite emotive anche a distanza di anni. È fondamentale che le vittime ricevano supporto psicologico adeguato per affrontare questi traumi e recuperare la propria dignità.

Il ruolo delle associazioni e la necessità di una legge specifica

Associazioni come PermessoNegato stanno facendo un lavoro straordinario per supportare le vittime di sextortion. Offrono assistenza legale, psicologica e tecnica, creando una rete di esperti in grado di affrontare questo fenomeno complesso. Tuttavia, è essenziale che anche il legislatore intervenga, creando una legge specifica sulla sextortion che riconosca la gravità di questo reato e fornisca strumenti efficaci per la protezione delle vittime. È necessario promuovere una cultura della prevenzione e responsabilizzare le piattaforme online, affinché offrano risposte più adeguate e tempestive.

Come affrontare la sextortion: consigli pratici per le vittime

Se ti trovi a subire una situazione di sextortion, la prima cosa da fare è non pagare il ricattatore. Pagare non ferma le richieste, anzi, potrebbe portare a ulteriori minacce. È fondamentale contattare esperti che possano fornire supporto legale e psicologico. Sul sito di PermessoNegato puoi trovare risorse utili e contatti per ricevere assistenza immediata. Ricorda, non sei solo e non è colpa tua: è importante restituire voce e dignità a chi ha subito questa violenza.