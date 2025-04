Bijoux donna: gli accessori per la primavera

Oltre al proprio outfit e abbigliamento, non bisogna dimenticare quanto siano importanti gli accessori da abbinare e indossare per impreziosire il proprio look. Gli accessori quali i bijoux danno un tocco in più al proprio outfit di primavera. Nei paragrafi a seguire andiamo alla scoperta di queste tendenze e su quali puntare per la stagione.

Bijoux donna

Con la primavera che si appresta ad arrivare, è tempo di cambiare il proprio aspetto. Un aspetto che passa, non solo dall’abbigliamento che comincia ad essere più leggero, proprio per la stagione primaverile, ma che riguarda anche l’abbigliamento. Oltre a questi aspetti, anche il mondo dei bijoux si arricchisce di nuovi accessori da indossare e abbinare.

I cappotti e giacconi lasciano spazio a capi più leggeri come i blazer o le giacche di jeans che sicuramente possono essere ottimi da indossare anche per far esaltare degli accessori quali le collane o i vari pendenti per la scollatura e il décolleté. Gli stessi gioielli hanno bisogno di essere rinnovati ed ecco che dal portagioie arrivano accessori e prodotti adatti.

Questo è infatti il momento di tirare fuori i bijoux da indossare durante il periodo primaverile per poi abbinarli magari ai vari outfit. Dalle collane agli anelli passando per gli orecchini o i bracciali sono davvero tanti gli accessori che sicuramente permettono di essere alla moda e al tempo stesso di indossarli in ogni momento e occasione.

Bijoux donna: le tendenze

La bella stagione della primavera, quindi il sole e la luce costituiscono degli elementi importanti che fanno perno sui gioielli e sui bijoux adatti per essere indossati in questo periodo dell’anno. Gli anelli come gli zirconi o i diamanti e anche modelli incastonati con oggetti e pietre preziose per brillare ulteriormente nelle giornate e notti primaverili come le collane colorate.

Non mancano poi gli anelli a fedina o a fascia. Per quanto riguarda i materiali, si spazia dall’argento all’oro placcato passando per il rosé. Gli anelli pavé sono un evergreen in grado di farsi notare anche se rispecchiano un design semplice. Vi sono poi i bracciali tennis o quelli con polsini XL per coloro che non vogliono passare inosservati.

I bijoux puntano anche a linee sinuose e accattivanti con design e stile minimalista con dettagli pavé che danno un tocco ulteriore di luce al gioiello. Per dare un tocco di luce, le pietre preziose nei bracciali pavé sono l’ideale magari arricchite da elementi preziosi e accattivanti al tempo stesso. Si prediligono diverse forme anche in formato large.

Per quanto riguarda gli orecchini si punta a delle linee essenziali prendendo spunto dagli elementi della natura, delle foglie, ecc. gli orecchini sono molto lunghi con pendenti e incastonati in pietre preziose che sono una delle tante caratteristiche di questo gioiello. Gli orecchini con le perle o le collane in stile basic nei materiali dell’argento e dell’oro bianco sono un’altra delle possibili tendenze di questi bijoux.

Bijoux donna: offerte

1)George Smith bracciale in argento per donna

Un bracciale che è possibile regolare con simbolo a farfalla in cristallo nel colore blu e viola. Un regalo adatto per ogni occasione. Un gioiello privo di nickel realizzato in oro bianco con la fibbia che è regolabile in modo che sia facilmente indossabile. Adatto per ogni donna: mamma, sorella, zia, compagna, ecc.

2)George Smith Orecchini cuore farfalle

Sono degli orecchini dal design a cuore con cristalli blu dalla forma di una farfalla. Molto luminosi. Sono realizzati in zirconi e adatti per ogni giorno. Molto eleganti e facilmente abbinabili a camicie, abiti da sera ma anche gonne e jeans. Indicati per le uscite primaverili.

3)Morellato collana da donna collezione Drops

Una collana realizzata in acciaio e cristalli lunga ben 42 cm e indicata per esaltare il décolleté. La collezione Drops si impreziosisce di diversi cristalli che donano ulteriore eleganza e raffinatezza al proprio gioiello. Il charm a quadrifoglio permette di abbinare il gioiello ad altri della collezione.

Tra i vari bijoux da avere anche i modelli eleganti di orecchini in oro rosa.