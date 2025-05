Quando si parla di fragranze e di profumi bisogna sempre stare attenti al quale si sceglie. Spesso si tende a non riuscire a distinguere tra l’eau de toilette e l’eau de parfum che si presentano con caratteristiche e note diverse. Scopriamo le caratteristiche e le differenze di questi due profumi in modo da sceglierli nel modo giusto.

Eau de toilette o eau de parfum

Sapere quali sono le caratteristiche tra uno e l’altro è sicuramente utile anche per capire quale scegliere e la fragranza maggiormente indicata. Sapere la differenza tra eau de toilette o eau de parfum aiuta a capire i prodotti più adatti scegliendo gli aromi e le note olfattive indicate per il proprio stile e personalità.

Sapere quale sia la differenza tra queste due fragranze è un tipo di domanda molto ricorrente. Ci sono ovviamente delle caratteristiche e degli aspetti da non sottovalutare al momento della scelta di un prodotto piuttosto di un altro. Sapere come applicarli ma anche quali scegliere in base all’occasione è un aspetto importante.

Le note che possono essere di testa, di cuore, quindi le note olfattive non cambiano, anzi, sono quasi sempre le stesse. Ovviamente molto dipende da una serie di fattori ed è proprio su quelli che bisogna basarsi al momento della scelta tra l’eau de toilette o eau de parfum.

Eau de toilette o eau de parfum: differenze

Tra l’eau de toilette e l’eau de parfum ci sono delle differenze a cominciare proprio dagli oli essenziali di cui sono parte. Nell’eau de toilette la concentrazione di oli essenziali tende a variare tra il 15 e il 20% il che risulta maggiormente intenso per cui rimane sulla pelle anche per un tempo di 6-8 ore circa.

Una fragranza che è indicata per una serata che duri a lungo con il partner o con gli amici. L’eau de toilette quindi è adatta se si vuole un profumo che lasci una scia e che si faccia sentire anche per vario tempo. Nel caso dell’eau de toilette la concentrazione è tra il 5 e il 10% quindi molto più leggera e fresca, magari indicata a periodi estivi o primaverili.

L’eau de toilette ha una durata nettamente inferiore rispetto all’eau de parfum e infatti permane soltanto per 3 o 5 ore. Questa permanenza, seppur breve, la rende una fragranza indicata soprattutto per il quotidiano e per le giornate maggiormente calde. L’eau de parfum si distingue anche per le note che possono essere legnose o speziate.

L’eau de toilette si differenzia per via delle note fresche come le essenze floreali oppure il cotone pulito. Un profumo che non è mai invadente. Si distingue per una fragranza delicata ed elegante ma anche decisa al tempo stesso. L’eau de parfum va bene per le pelli sensibili e ha un prezzo molto più alto rispetto all’eau de toilette.

Eau de toilette o eau de parfum Amazon

Una formula, una fragranza da comprare direttamente online approfittando di diversi sconti e promozioni. Se si clicca la foto si vedono le immagini del prodotto.

1)Moschino Funny! Eau de toilette

Il noto marchio di profumi e non solo ha optato per questa eau de toilette dalla fragranza fruttata e profumata e fruttata che si presenta con un aroma molto leggero e delicato. Una fragranza da 100 ml indicata per ogni esigenza di tutte le donne.



2)Guess seductive red eau de toiletteUna colonia che si distingue per la passione, la sensualità ma anche l’audacia. Tutte caratteristiche che incarnano perfettamente il marchio Guess. A base di note di ciliegia, di mandola e di pepe rosa, ma anche di dolce vaniglia e legno di sandalo. Una eau de toilette da donna in un flacone rosso molto seducente.3)Laura Biagiotti Forever eau de parfumLaura Biagiotti propone questo profumo dalle note gourmand con accordi di mela e di pera, ma anche di bacche di rose e bergamotto italiano. Un packaging molto particolare tipico del brand per un messaggio forte e chiaro rivolto alle consumatrici.

